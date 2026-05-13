Trung Quốc siết an ninh, chuẩn bị nơi lưu trú đón ông Trump và phái đoàn Mỹ 13/05/2026 16:30

Trung Quốc đã tăng cường an ninh và chuẩn bị các địa điểm trọng yếu để chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tờ South China Morning Post đưa tin ngày 13-5.

Ông Trump được cho là sẽ lưu trú tại khách sạn năm sao Four Seasons Hotel Beijing ở khu đông bắc thủ đô Bắc Kinh sau khi đến nơi vào tối 13-5. Phái đoàn của ông dự kiến ở tại khách sạn Kempinski Hotel Beijing Yansha Centre gần đó.

Dù chưa bên nào chính thức công bố nơi lưu trú của phái đoàn, các phòng tại hai khách sạn hiện đều không thể đặt từ ngày 13 đến 15-5.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (thứ hai từ phải sang) và phu nhân Bành Lệ Viên (ngoài cùng bên phải), cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania Trump tại Tử Cấm Thành, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc vào năm 2017. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Hai quan chức Mỹ xác nhận với South China Morning Post rằng ông Trump dự kiến tới Four Seasons vào tối 13-5, trong khi một số thành viên phái đoàn Mỹ sẽ ở tại khách sạn Kempinski. Các nguồn tin này đã tới Four Seasons hôm 12-5 để tiến hành công tác chuẩn bị.

Khách sạn Four Seasons Beijing khai trương năm 2012 và nằm cách đại sứ quán Mỹ chỉ khoảng 700 m. Theo South China Morning Post, sáng 12-5, nhân viên Trung Quốc và Mỹ đã thảo luận công tác chuẩn bị tại sảnh khách sạn.

Công tác chuẩn bị tại khách sạn Four Seasons, thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 12-5. Ảnh: Alcott Wei/SCMP

Một nhân viên khách sạn nói với South China Morning Post rằng các nhà hàng và cửa hàng bánh ngọt của khách sạn sẽ ngừng phục vụ khách bên ngoài sau buổi trưa 11-5, đồng thời nhiều nhân viên sẽ được nghỉ 3 ngày.

Khách sạn Four Seasons bắt đầu lắp đặt thêm thiết bị kiểm tra an ninh và dựng màn chắn riêng tư với lớp che phủ dày đặc tại lối vào chính từ sáng 12-5.

Đến trưa 12-5, các biện pháp kiểm soát giao thông đã được áp dụng bên ngoài cả hai khách sạn, hạn chế lưu lượng phương tiện và người đi bộ. Cảnh sát có vũ trang được triển khai trước cổng chính của cả hai địa điểm.

Một tuyến đường phía tây khách sạn Four Seasons cũng bị phong tỏa tính đến trưa 12-5. Xe cảnh sát, xe buýt cùng các xe tải được cho là thuộc phái đoàn Mỹ xếp dọc tuyến đường. Các sĩ quan cảnh sát cùng chó nghiệp vụ tiến hành kiểm tra an ninh đối với các phương tiện.

Hiện tại, các biện pháp an ninh chủ yếu tập trung quanh hai khách sạn, song khả năng siết chặt hoặc mở rộng thêm trong những ngày tới chưa thể loại trừ.

Ga Lượng Mã Kiều, ga tàu điện ngầm gần hai khách sạn nhất, vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, cảnh sát vũ trang đã được bố trí tại nhiều lối vào nhà ga trong ngày 12-5 để kiểm tra giấy tờ tùy thân của hành khách - biện pháp vốn phổ biến tại Bắc Kinh trong các sự kiện lớn.

Theo lịch trình do Nhà Trắng công bố, Tổng thống Trump cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Công viên Thiên Đàn (thủ đô Bắc Kinh) vào chiều 14-5. Thiên Đàn từng là nơi diễn ra các nghi lễ tế tự hoàng gia dưới các triều đại nhà Minh và nhà Thanh.

Ban quản lý Thiên Đàn đã thông báo địa điểm này sẽ đóng cửa với người dân từ ngày 12 đến 14-5.

Từ đầu tháng này, nhiều máy bay vận tải Boeing C-17 Globemaster III đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh để vận chuyển vật tư, bao gồm thiết bị an ninh, khí tài của Mật vụ Mỹ và các thiết bị liên lạc.

Hôm 11-5, một đoạn video được cho là ghi lại hình ảnh “The Beast” - chiếc limousine bọc thép chuyên dụng của Tổng thống Trump - di chuyển gần Ga Lượng Mã Kiều ở Bắc Kinh đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc.