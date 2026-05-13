Chiến sự Trung Đông ngày 75: Ông Trump nói về yếu tố Trung Quốc; Chiến phí Mỹ tăng mạnh; Iran cảnh báo Mỹ 'không còn lựa chọn nào' 13/05/2026 07:16

(PLO)- Tổng thống Donald Trump nói rằng Mỹ sẽ chiến thắng trước Iran bằng "cách này hay cách khác"; Washington tiêu tốn 29 tỉ USD cho cuộc chiến ở Iran; Iran ra loạt tuyên bố gắt.

Chiến sự Trung Đông ngày qua có loạt diễn biến nóng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc chiến với Iran đang trên bờ vực sụp đổ.

Ông Trump: Không cần sự giúp đỡ của Trung Quốc để chấm dứt cuộc chiến với Iran

Ngày 12-5, Tổng thống Trump nói rằng ông không nghĩ sẽ cần sự giúp đỡ của Trung Quốc để chấm dứt cuộc chiến với Iran, ngay cả khi hy vọng về một thỏa thuận hòa bình lâu dài ngày càng giảm sút và Tehran siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz.

"Tôi không nghĩ chúng tôi cần bất kỳ sự giúp đỡ nào với Iran. Chúng tôi sẽ thắng bằng cách này hay cách khác, hòa bình hay không" - ông Trump nói với phóng viên trước chuyến thăm Trung Quốc.

Ông Trump cũng hạ thấp tầm quan trọng của việc thảo luận về Iran với Trung Quốc, nói rằng “hơn bất cứ điều gì khác”, thương mại sẽ là chủ đề thảo luận chính.

Khi được hỏi việc liệu có “lằn ranh đỏ” nào sẽ chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn với Iran hay không, Tổng thống Trump nói rằng ông sẽ suy nghĩ về điều đó trong chuyến thăm Trung Quốc.

Ông Trump nhắc lại rằng Mỹ đã đánh bại quân đội Iran “một cách rất triệt để”, đồng thời nói thêm rằng việc phong tỏa các cảng của Iran đã “có hiệu quả 100%”.

Ông Trump chỉ trích việc truyền thông Mỹ đưa tin Iran đang "thắng lợi" về mặt quân sự trong cuộc chiến với Mỹ là hành vi phản quốc.

“Khi các phương tiện truyền thông giả mạo nói rằng đối thủ Iran đang làm tốt về mặt quân sự chống lại chúng tôi, đó gần như là tội phản quốc vì đó là một tuyên bố sai sự thật, thậm chí là vô lý. Chúng đang tiếp tay cho đối thủ!” - ông Trump nói.

Iran cảnh báo gắt với Mỹ

Chủ tịch quốc hội Iran - ông Mohammad Bagher Ghalibaf nhấn mạnh rằng Washington phải chấp nhận kế hoạch hòa bình mới nhất của Tehran hoặc đối mặt thất bại, sau khi Tổng thống Trump cảnh báo rằng thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc chiến ở Trung Đông đang trên bờ vực sụp đổ.

"Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận các quyền của người dân Iran như đã nêu trong đề xuất 14 điểm. Bất kỳ cách tiếp cận nào khác sẽ hoàn toàn không có kết quả và chỉ dẫn đến hết thất bại này đến thất bại khác. Họ càng trì hoãn, người đóng thuế Mỹ càng phải trả giá đắt hơn" - ông Ghalibaf viết trên mạng xã hội X.

Lầu Năm Góc hôm ngày 12-5 cho biết chi phí của cuộc chiến đã tăng lên gần 29 tỉ USD, cao hơn khoảng 4 tỉ USD so với ước tính được đưa ra hai tuần trước, theo hãng tin Reuters.

Bộ Ngoại giao Iran cho biết các điều kiện về một thoả thuận với Mỹ bao gồm kêu gọi chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, kể cả ở Lebanon, chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran và đảm bảo việc giải phóng các tài sản của Iran bị đóng băng ở nước ngoài.

Tuy nhiên ông Trump đã chỉ trích phản hồi của Tehran là "hoàn toàn không thể chấp nhận được", nói rằng Mỹ sẽ giành được "chiến thắng hoàn toàn" trước Iran.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran - ông Kazem Gharibabadi cho rằng động cơ chính của Mỹ trong các cuộc đàm phán có thể không phải là hòa bình.

“Khi bên trực tiếp đóng vai trò trong chiến tranh, bao vây, trừng phạt và đe dọa bằng vũ lực bác bỏ phản hồi của Iran chỉ vì nó không phải là một bức thư đầu hàng thì rõ ràng vấn đề chính không phải là hòa bình, mà là áp đặt ý chí chính trị thông qua con đường đe dọa và gây áp lực” - ông Gharibabadi viết trên X.

Ông Gharibabadi nói rằng đề xuất 14 điểm của Iran nhằm mục đích "chấm dứt vĩnh viễn" cuộc chiến, và rằng "quyền quyết định nằm trong tay Mỹ", theo hãng thông tấn IRIB.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran - Chuẩn tướng Reza Talaei-Nik ngày 12-5 cảnh báo rằng Iran sẽ ngay lập tức và dứt khoát đáp trả bất kỳ mối đe dọa hoặc hành động gây hấn nào từ phía Mỹ và Israel, theo hãng thông tấn IRNA.

“Mỹ-Israel phải khuất phục trước các quyền chính đáng và dứt khoát của người dân Iran, dù là trên chiến trường hay trong ngoại giao. Nếu không đảm bảo được các quyền hợp lý, chính đáng và dứt khoát của dân tộc Iran, đối thủ không thể thoát khỏi vũng lầy mà họ đã rơi vào” - ông Talaei-Nik nói.

Ông Talaei-Nik nhấn mạnh rằng nếu Mỹ và Israel không nhượng bộ trước các yêu cầu chính đáng và dứt khoát của Iran trên đấu trường ngoại giao, thì các nước này nên lường trước những thất bại quân sự tiếp theo.

Giao tranh Israel-Hezbollah khiến 13 người thiệt mạng

Bộ Y tế Lebanon ngày 12-5 cho biết các cuộc tấn công của Israel vào các khu vực Jibsheet, Kfar Dounine và Nabatieh ở miền nam Lebanon đã khiến tổng cộng 13 người thiệt mạng, theo đài CNN.

Lực lượng Israel nói đã đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái ở miền nam Lebanon - nơi lực lượng Israel đang hoạt động và tấn công những mục tiêu quân sự mà Israel cho là của Hezbollah.

Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Israel, gần biên giới Lebanon, đã làm bị thương 2 binh sĩ Israel.

Hezbollah nhận trách nhiệm nhiều cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu và nhân sự quân sự của Israel ở miền nam Lebanon.

Cả Israel và Hezbollah đều cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Anh sẽ điều máy bay chiến đấu và tàu chiến tham gia nhiệm vụ ở eo biển Hormuz

Ngày 12-5, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey thông báo rằng London sẽ đóng góp thiết bị rà phá thủy lôi tự hành, máy bay chiến đấu Typhoon và tàu chiến HMS Dragon cho một sứ mệnh phòng thủ đa quốc gia nhằm bảo đảm an ninh cho hoạt động vận chuyển hàng hải ở eo biển Hormuz, theo Reuters.

Ông Healey đưa ra cam kết trên trong một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với hơn 40 người đồng cấp từ các quốc gia tham gia vào sứ mệnh ở eo biển Hormuz mà ông cho biết sẽ đi vào hoạt động khi điều kiện cho phép.

Đóng góp của Anh sẽ được hỗ trợ bởi 115 triệu bảng Anh (155,53 triệu USD) kinh phí mới dành cho hệ thống không người lái rà phá thủy lôi và hệ thống chống máy bay không người lái, khi London tìm cách trấn an ngành vận tải biển thương mại về cam kết của nước này đối với tự do hàng hải trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.

Gói viện trợ sẽ bao gồm các hệ thống tự hành để phát hiện và rà phá thủy lôi, tàu không người lái tốc độ cao, máy bay phản lực Typhoon cho các cuộc tuần tra trên không và tàu khu trục phòng không HMS Dragon hiện đang trên đường đến Trung Đông.

Anh hiện đã có hơn 1.000 nhân sự được triển khai ở Trung Đông như một phần của các hoạt động phòng thủ hiện có, bao gồm các đội chống máy bay không người lái và các phi đội tiêm kích tốc độ cao.