Ông Trump đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến công du Trung Quốc 13/05/2026 19:11

(PLO)- Máy bay chở Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa hạ cánh xuống thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) trong chuyến công du kéo dài 2 ngày.

Chiều 13-5 (giờ địa phương), máy bay chở Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ cánh xuống thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước của ông đến Trung Quốc, theo đài CNN.

Dự kiến ​​tổng thống Mỹ sẽ tham gia một buổi lễ đón tiếp ngắn gọn tại sân bay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: Pool/CNN

Theo Nhà Trắng, ông Trump sẽ được Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính cùng các quan chức khác đón tiếp tại sân bay, trong đó có Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong và Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triêu Húc.

Tổng thống Mỹ cũng được 300 thanh niên Trung Quốc mặc đồng phục xanh trắng đồng bộ chào đón. Họ diễu hành dọc đường băng và cầm cờ Trung Quốc, cùng đội danh dự quân đội và ban nhạc quân đội.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ chính thức đón tiếp Tổng thống Trump vào sáng 14-5 theo giờ địa phương.