Ông Trump và ông Tập kết thúc hơn 2 giờ hội đàm, bàn nhiều vấn đề Mỹ-Trung và quốc tế 14/05/2026 13:24

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc cuộc hội đàm kéo dài hơn 2 giờ 15 phút, bàn nhiều vấn đề song phương, Đài Loan, Trung Đông, chiến sự Nga-Ukraine và bán đảo Triều Tiên.

Nhiều vấn đề song phương, quốc tế

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV, cuộc hội đàm kéo dài hơn 2 giờ 15 phút.

Trong cuộc hội đàm, ông Tập cho biết ông và ông Trump đã nhất trí xây dựng “mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng” như một định vị mới cho quan hệ song phương, theo CCTV.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chụp ảnh trước quốc kỳ Trung Quốc và Mỹ tại Đại lễ đường Nhân dân ở trung tâm Bắc Kinh ngày 14-5. Ảnh: TÂN HOA XÃ

CCTV dẫn lời ông Tập nói rằng “sự ổn định chiến lược mang tính xây dựng” cần là một trạng thái ổn định tích cực lấy hợp tác làm trung tâm, một sự ổn định lành mạnh với cạnh tranh có kiểm soát, ổn định bình thường với khác biệt có thể quản lý, đồng thời là sự ổn định lâu dài hướng tới triển vọng hòa bình.

Ông Tập nhấn mạnh rằng “mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa Trung Quốc và Mỹ” không chỉ là khẩu hiệu mà đòi hỏi hai bên phải có hành động cụ thể và cùng đi theo một hướng.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng kêu gọi thực hiện các đồng thuận đã đạt được, tăng cường các kênh liên lạc chính trị, ngoại giao và quân sự hiện có, đồng thời “mở rộng hợp tác” trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, y tế, nông nghiệp, du lịch, giao lưu văn hóa và thực thi pháp luật.

Theo bản tường thuật của CCTV, ông Tập và ông Trump cũng đã thảo luận về tình hình Trung Đông, chiến sự Nga-Ukraine và vấn đề bán đảo Triều Tiên.

Ngoài ra, ông Tập cho biết việc duy trì hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan là mẫu số chung lớn nhất giữa Trung Quốc và Mỹ, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin.

Ông Tập nhấn mạnh vấn đề Đài Loan là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ Trung - Mỹ, đồng thời nói với ông Trump rằng nếu được xử lý đúng đắn, quan hệ song phương sẽ duy trì được sự ổn định tổng thể. Ngược lại, hai nước có thể xảy ra va chạm, thậm chí xung đột, khiến toàn bộ quan hệ song phương rơi vào tình thế nguy hiểm nghiêm trọng, ông Tập nói.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc đồng thời nhấn mạnh rằng câu chuyện “Đài Loan độc lập” và hòa bình hai bờ eo biển là hai điều không thể dung hòa, “như nước với lửa”.

Theo bản tường thuật của Tân Hoa Xã, ông Trump cho biết hai nhà lãnh đạo đã duy trì liên lạc thân thiện và “cùng nhau giải quyết nhiều vấn đề quan trọng”.

“Tôi sẵn sàng làm việc cùng Chủ tịch Tập để tăng cường liên lạc và hợp tác, xử lý thỏa đáng các khác biệt, đồng thời mở ra mối quan hệ Mỹ - Trung tốt đẹp nhất trong lịch sử, tạo dựng tương lai tươi sáng hơn cho cả hai nước” - ông Trump được dẫn lời trong tuyên bố.

Trong một hoạt động sau đó, một phóng viên đã đặt câu hỏi bằng tiếng Anh với ông Trump: “Ông có thảo luận về Đài Loan không?”. Tổng thống Mỹ không đưa ra phản hồi.

Theo đài CNN, dù báo chí Mỹ liên tục tìm cách khai thác đánh giá của ông Trump về cuộc gặp, Tổng thống Mỹ lần này tỏ ra kiềm chế khác thường.

Di chuyển đến đền Thiên Đàn

Sau khi kết thúc hội đàm, 2 nhà lãnh đạo đã di chuyển tới khu vực đền Thiên Đàn, cách Tử Cấm Thành khoảng 7 km về hướng nam.

Trong hoạt động chụp ảnh tại Thiên Đàn, khi được hỏi cuộc hội đàm diễn ra như thế nào, ông Trump được cho là đã trả lời: “Tuyệt vời. Một nơi tuyệt vời. Thật đáng kinh ngạc. Trung Quốc rất đẹp”, khi ông cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đứng trước máy quay tại khuôn viên đền.

Ông Trump và ông Tập đã cùng chụp ảnh trước Điện Kỳ Niên tại Thiên Đàn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chụp ảnh lưu niệm trước Điện Kỳ Niên tại Thiên Đàn. Ảnh chụp màn hình: X

Đây là nơi các hoàng đế triều Minh và Thanh thường tới vào dịp đông chí để cầu cho mùa màng bội thu trong năm mới. Các hoàng đế Trung Hoa đặc biệt coi trọng nông nghiệp và xem đây là nền tảng của việc trị quốc.

Phái đoàn của ông Tập và ông Trump sau đó bước lên các bậc thang để tiến vào bên trong điện.

Các phóng viên đứng chờ ở khoảng cách xa sau đó nhanh chóng được yêu cầu rời khỏi khuôn viên, khép lại khoảng thời gian ngắn báo chí được tiếp cận địa điểm lịch sử này.

Hiện chưa có hoạt động nào khác được lên lịch trong chiều 14-5 trước khi diễn ra quốc yến vào tối cùng ngày, theo CNN. Quốc yến sẽ được tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân.