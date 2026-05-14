Ông Tập và ông Trump có những phát biểu đầu tiên tại Thượng đỉnh Mỹ-Trung 14/05/2026 10:35

(PLO)- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những phát biểu đầu tiên, đề cập nhiều vấn đề lớn trong quan hệ song phương.

Ngày 14-5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những phát biểu mở đầu trong cuộc gặp song phương tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.

Phát biểu của ông Tập

Phát biểu mở đầu cuộc gặp với ông Trump, ông Tập đặt ra câu hỏi liệu Trung Quốc và Mỹ có thể vượt qua “Bẫy Thucydides” hay không. Đây là học thuyết cho rằng một cường quốc đang trỗi dậy và một bá quyền hiện hữu cuối cùng sẽ khó tránh khỏi chiến tranh.

Ông Tập cũng đặt vấn đề liệu hai nước có thể cùng nhau giải quyết các thách thức toàn cầu hay không, theo tờ South China Morning Post.

“Liệu Trung Quốc và Mỹ có thể vượt qua Bẫy Thucydides và xây dựng một mô hình mới cho quan hệ giữa các cường quốc? Liệu hai nước có thể cùng nhau ứng phó các thách thức toàn cầu và mang lại thêm ổn định cho thế giới? Liệu chúng ta có thể tập trung vào lợi ích của nhân dân hai nước cũng như tương lai và vận mệnh của nhân loại để cùng tạo dựng tương lai tươi sáng cho quan hệ song phương hay không?” - ông Tập nói.

“Tôi luôn tin rằng lợi ích chung của hai nước lớn hơn những khác biệt” - ông Tập nói.

“Trung Quốc và Mỹ đều được hưởng lợi từ hợp tác và đều tổn thất khi đối đầu. Chúng ta nên là đối tác chứ không phải đối thủ. Chúng ta nên giúp nhau thành công, cùng thịnh vượng và tìm ra cách thức đúng đắn để chung sống với nhau” - ông Tập nhấn mạnh.

Ông Tập cho rằng tình hình quốc tế hiện nay đang “đan xen nhiều biến động và bất ổn”, đồng thời nhận định thế giới đã bước tới một ngã rẽ mới. Ông nói cuộc gặp hiện nay giữa hai nhà lãnh đạo “đang thu hút sự chú ý của toàn thế giới”.

Đề cập những biến động “trăm năm chưa từng có” trước tình hình quốc tế hiện nay, ông Tập cho rằng ông và ông Trump, với tư cách lãnh đạo của hai cường quốc, cần cùng nhau đưa ra “lời giải cho thời đại”.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết ông mong chờ thảo luận các vấn đề liên quan các vấn đề song phương cũng như thế giới, đồng thời cùng định hướng quan hệ song phương đi đúng hướng nhằm kế thừa thành quả trong quá khứ và mở ra tương lai mới cho quan hệ Trung - Mỹ.

“Tôi mong chờ được cùng ngài [Trump] định hướng và lèo lái con tàu khổng lồ mang tên quan hệ Trung - Mỹ, để biến năm 2026 thành cột mốc lịch sử mở ra chương mới cho quan hệ Trung - Mỹ” - ông Tập nói.

“Không có bên thắng trong một cuộc chiến thương mại… Bản chất của quan hệ kinh tế và thương mại Trung - Mỹ là cùng có lợi và hợp tác cùng thắng” - ông Tập nói với ông Trump trong cuộc hội đàm, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Phát biểu của ông Trump

Về phần mình, Tổng thống Trump ca ngợi “mối quan hệ tuyệt vời” giữa hai bên và nói rằng ông “rất tôn trọng” ông Tập cũng như Trung Quốc, đồng thời gọi nhà lãnh đạo Trung Quốc là một “nhà lãnh đạo vĩ đại”.

Ông Trump cho biết phái đoàn Mỹ mong muốn thảo luận về thương mại đối ứng và coi việc có mặt tại đây là một “vinh dự”, theo đài CNN.

Tổng thống Trump nói nhóm lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu cùng ông tới Trung Quốc, trong đó có Giám đốc điều hành Tesla - ông Elon Musk, Giám đốc điều hành Nvidia - ông Jensen Huang và Giám đốc điều hành Apple - ông Tim Cook, đến đây để “bày tỏ sự tôn trọng” và thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc.

“Chúng tôi có những con người tuyệt vời, và tất cả họ đều đi cùng tôi. Chúng tôi đã mời 30 người đứng đầu thế giới. Tất cả đều đồng ý tham dự. Tôi không muốn người số hai hay số ba trong công ty. Tôi chỉ muốn những người đứng đầu. Họ có mặt ở đây hôm nay để bày tỏ sự tôn trọng với ngài và với Trung Quốc, đồng thời mong muốn thúc đẩy thương mại và kinh doanh. Và về phía chúng tôi, điều đó sẽ hoàn toàn mang tính đối ứng” - ông Trump nói thêm.

Bày tỏ lạc quan khi hội nghị thượng đỉnh bắt đầu, ông Trump nói với ông Tập: “Được ở cùng ngài là một vinh dự. Được là bạn của ngài là một vinh dự, và quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ tốt đẹp hơn bao giờ hết”.

Ông Trump cũng nói rằng có một số “người không thích” việc ông gọi ông Tập là “nhà lãnh đạo vĩ đại”, nhưng điều đó sẽ không khiến ông ngừng nói như vậy.

“Tôi nói điều đó với mọi người. Ngài là một nhà lãnh đạo vĩ đại. Đôi khi có người không thích tôi nói như vậy, nhưng tôi vẫn nói, vì đó là sự thật” - ông Trump nói.

Sau lễ đón tiếp trọng thể, ông Trump cho biết ông “đặc biệt ấn tượng với những đứa trẻ” đã chào đón ông đầy nhiệt tình bên ngoài.

“Các cháu rất vui vẻ. Rất đáng yêu. Những đứa trẻ đó thật tuyệt vời và đại diện cho rất nhiều điều” - ông Trump nhấn mạnh.