Đường đến Tehran: Người dân Iran thấp thỏm nguy cơ chiến tranh tiếp diễn 17/05/2026 10:36

(PLO)- Người dân Iran lo lắng về nguy cơ chiến tranh tiếp diễn, khi các cuộc đàm phán hòa bình vẫn chưa có kết quả.

Được bao quanh bởi những đỉnh núi phủ tuyết trắng lấp lánh, con đường dài từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ đến thủ đô Tehran (Iran) uốn lượn qua những thung lũng đẹp như tranh vẽ, với những hàng cây dương và những cánh đồng lúa mì xanh mướt.

Phóng viên của đài CNN men theo dòng sông Qotur hẹp, màu nâu và có nước dâng cao do băng tan mùa xuân. Con sông chảy xiết qua những đàn cừu đang gặm cỏ trên sườn dốc.

Một cây cầu trên đường đến Tehran (Iran) bị hư hại do cuộc chiến. Ảnh: CNN

Phía xa có cây cầu đường sắt ấn tượng, với những dầm thép được sơn trắng sáng, trải dài trên khung cảnh lung linh. Khung cảnh này dường như cũng bị các cuộc tấn công của Mỹ và Israel ảnh hưởng.

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình bế tắc và căng thẳng ngày càng gia tăng quanh việc tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz, nhiều người dân vẫn cảm thấy bất an.

“Đừng đến Tehran, giờ nguy hiểm lắm rồi” – một phụ nữ trẻ người Iran đi từ Mỹ đến Tehran đưa ra lời khuyên khi biết phóng viên CNN.

“Tôi có người thân ở đó, đó là lý do tại sao tôi chấp nhận rủi ro” – bà nói.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn

Dọc đường đến Tehran, giữa những quầy bán hạt dẻ cười và trà, những tấm biển đen tưởng niệm ông Ali Khamenei – lãnh tụ tối cao của Iran thiệt mạng trong cuộc không kích hồi cuối tháng 2 – được dựng lên dày đặc.

“Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể quyết định bắt đầu ném bom lại ngay hôm nay" – một người đàn ông Iran lo lắng nói.

Dù vậy, cuộc sống vẫn tiếp diễn.

Tại một nhà hàng trên đường đến Tehran, trong một quán trọ cổ xưa dành cho khách lữ hành, các du khách được phục vụ cơm và món kebab cay, cùng với cà phê đặc, đậm màu trong một phòng ăn đầy ắp các gia đình. Điều đáng chú ý là hầu hết phụ nữ Iran ở đó đều không đội khăn trùm đầu.

Qua những gì được chứng kiến, CNN cho rằng người dân Iran rất mạnh mẽ. Nhưng ngày nay, cuộc chiến của Mỹ, Israel với Iran rõ ràng đang gây tổn thất nặng nề cho người dân Iran, khiến cuộc sống của họ có phần khó khăn hơn và buộc họ phải chuẩn bị cho khả năng các cuộc tấn công có thể bắt đầu trở lại.

Và đó cũng là lúc ý chí, sự đoàn kết của người dân Iran trở nên mạnh hơn nữa.

“Tôi không nghĩ rằng việc biểu tình còn nằm trong ý định của hầu hết người dân Iran lúc này. Cuộc chiến của Mỹ đã khiến cuộc sống người dân Iran thay đổi và khiến chính phủ Iran mạnh hơn. Ít nhất là hiện tại” – một người đàn ông nói.

Người dân di chuyển trên một con phố gần quảng trường Vanak ở Tehran (Iran). Ảnh: AFP

Nỗi đau và tự hào

Cô Maryam Rahmanian – phóng viên ảnh người Mỹ gốc Iran – đã ghi nhận cuộc sống của nhiều người dân ở Tehran sau khi cuộc chiến nổ ra.

“Một số người phải tiếp tục làm việc. Một số ở nhà và chịu đựng những giờ phút bất an. Một số tập trung vào việc bảo vệ những người thân yêu. Những người khác cố gắng níu giữ một cuộc sống bình thường khi cuộc sống đó ngày càng trở nên mong manh” - cô Rahmanian nói.

Cô Salemeh – một quản lý nhân sự – cũng đã trải qua nhiều cảm xúc lo lắng kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.

“Tôi đang làm việc vào khoảng 9 giờ 40 phút sáng 28-2 thì nghe thấy tiếng động. Mọi người đều rất sợ hãi. Chúng tôi lên sân thượng và nhìn thấy khói” – cô Salemeh nói.

Tất cả mọi người sau đó được yêu cầu về nhà.

“Khi bước ra ngoài, bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Đường phố vô cùng đông đúc. Các bà mẹ khóc. Một tuyến đường mà bình thường tôi chỉ mất 40 phút thì giờ lại mất gần 3 tiếng đồng hồ” – cô kể lại.

Những cảnh tượng đau thương đã để lại hậu quả nặng nề đối với sức khỏe tâm thần của cô Salemeh.

“Tôi giật mình trước mọi tiếng động, tự hỏi liệu có thứ gì đó bị trúng đạn nữa không. Gần nhà chúng tôi đang có công trình xây dựng, và ngay cả những tiếng động liên tục đó cũng khiến tôi lo lắng. Giờ đây tôi thực sự hiểu thế nào là sống trong nỗi sợ hãi chiến tranh ngay trên đất nước mình. Lịch trình sinh hoạt hàng ngày của chúng tôi đã thay đổi, và mọi thứ dường như không còn bình thường nữa” – cô nói.

Sự tàn phá và mất mát của chiến tranh khiến bà Akram (63 tuổi) nhớ lại cuộc chiến tranh Iran-Iraq những năm 1980.

“Tôi cảm thấy như lịch sử đang lặp lại trước mắt mình. Tôi đã từng chứng kiến ​​những cảnh tượng tương tự trong cuộc chiến tranh Iran-Iraq: những đứa trẻ bị bỏ lại một mình sau khi mất toàn bộ gia đình” – bà Akram nói.

Tất nhiên, công nghệ khiến hai cuộc chiến này trở nên khác biệt.

Nhiều người dân Iran lo lắng về khả năng chiến tranh tiếp diễn. Ảnh: Maryam Rahmanian/CNN

“Bây giờ chúng ta nhận được tin tức chỉ trong vài giây trên điện thoại, trong khi trước đây, thông tin được truyền miệng từ người này sang người khác. Tôi theo dõi tin tức liên tục, và tôi tin rằng khi số liệu thương vong không được công bố đầy đủ, không nhất thiết là để nói dối, mà đôi khi là để ngăn chặn nỗi sợ hãi và hoảng loạn” – bà cho biết.

“Tôi tự hào rằng chúng tôi đã đứng lên chống lại một siêu cường và tự vệ. Đối với tôi, đó là một vinh dự khi đứng vững và nói rằng chúng tôi đã kháng cự” – bà nói.