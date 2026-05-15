TP.HCM kỳ vọng đột phá trong hợp tác với Liên minh châu Âu 15/05/2026 21:45

(PLO)- Lãnh đạo TP.HCM và Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam khẳng định năm 2026 mở ra chương mới đầy triển vọng trong quan hệ Việt Nam - EU.

Tối 15-5, tại TP.HCM diễn ra lễ kỷ niệm Ngày châu Âu 2026 với sự tham dự của ông Julien Guerrier - Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam và ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, cùng đại diện nhiều cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - EU tiếp tục ghi nhận nhiều bước phát triển quan trọng, đặc biệt sau khi hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện hồi đầu năm nay.

Tại sự kiện, ông Julien Guerrier - Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam (trái) và ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM cùng xem đoạn phim về quan hệ Việt Nam - EU. Ảnh: THẢO VY

Ông Julien Guerrier - Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam và ông Nguyễn Lộc Hà trao đổi tại sự kiện. Ảnh: THẢO VY

EU là một đối tác kiên định của Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Julien Guerrier cho biết năm 2026 là “một năm nhiều sự kiện cho quan hệ EU - Việt Nam”, đồng thời đánh dấu “một kỷ nguyên mới cho Việt Nam” sau Đại hội Đảng XIV và khi bộ máy lãnh đạo mới được kiện toàn.

Ông Julien Guerrier - Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: THẢO VY

Theo ông Julien Guerrier, quan hệ kinh tế giữa hai bên đang phát triển mạnh mẽ kể từ khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực vào năm 2020.

“Từ khi EVFTA có hiệu lực năm 2020, kim ngạch thương mại song phương đã tăng hơn 50%, tái định hình quan hệ kinh tế, tạo nhiều cơ hội cho doanh nghiệp và người dân hai bên” - Đại sứ EU nói.

Ông Guerrier cho rằng đây là minh chứng cho cam kết chung của hai bên trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển dài hạn của Việt Nam, gồm trở thành nền kinh tế phát triển vào năm 2045 và đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Đại sứ EU cũng nhắc lại việc Việt Nam và EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa hồi tháng 1. Cũng theo ông Guerrier, Diễn đàn Đầu tư và Kinh doanh EU - Việt Nam lần đầu tiên tổ chức vào tháng 3 vừa qua đã quy tụ hơn 800 đại diện chính phủ và doanh nghiệp, mở ra thêm cơ hội hợp tác về đầu tư, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững.

“Trong một thế giới đầy biến động, EU là một đối tác kiên định và ổn định, mang đến nguồn vốn và công nghệ để hỗ trợ tăng trưởng và khát vọng kinh tế của Việt Nam” - ông nhấn mạnh.

Vị đại sứ cho biết EU cũng đang đồng hành cùng Việt Nam trong thúc đẩy đầu tư năng lượng tái tạo nhằm bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh bất ổn toàn cầu và khủng hoảng tại Trung Đông.

Đề cập ý nghĩa Ngày châu Âu, ông Guerrier cho rằng đây là dịp tôn vinh tầm nhìn về hòa bình và thống nhất của châu Âu được khởi nguồn từ Tuyên bố Schuman ngày 9-5-1950.

“Hòa bình không tự duy trì. Hòa bình phải được nuôi dưỡng, bảo vệ và gìn giữ” - Đại sứ EU phát biểu.

Theo ông, trong bối cảnh các cuộc xung đột và áp lực kinh tế gia tăng trên toàn cầu, “các quan hệ đối tác quốc tế mạnh mẽ trở nên thiết yếu hơn bao giờ hết”.

TP.HCM - nhịp cầu hợp tác năng động

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, cho rằng Ngày châu Âu không chỉ là dịp kỷ niệm Tuyên bố Schuman - nền tảng cho sự ra đời của EU - mà còn là ngày hội tôn vinh tinh thần hòa bình, thống nhất, hợp tác và phát triển.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM phát biểu tại sự kiện. Ảnh: THẢO VY

“Tuyên bố Schuman năm 1950 củng cố niềm tin rằng dù khác biệt về lịch sử, ngôn ngữ, văn hóa, các quốc gia, dân tộc vẫn có thể chung sống dưới một mái nhà, cùng nhau xây dựng một cộng đồng thịnh vượng, nhân văn và bền vững” - ông Nguyễn Lộc Hà nói.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, sau hơn 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - EU đã trở thành “một trong những mối quan hệ năng động và có chiều sâu nhất của EU với một quốc gia ASEAN”.

Ông Nguyễn Lộc Hà cho biết hợp tác Việt Nam - EU không ngừng mở rộng cả về quy mô lẫn chất lượng trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, sau hơn 5 năm EVFTA đi vào thực thi, thương mại song phương ghi nhận mức tăng trưởng trung bình khoảng 10% mỗi năm và đạt 76 tỉ USD vào năm 2025.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM đánh giá việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - EU lên Đối tác chiến lược toàn diện trong năm 2026 đã mở ra “một chương mới” trong hợp tác song phương.

Ông Nguyễn Lộc Hà cho rằng chuyến công tác gần đây của đoàn thanh tra Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp đã thể hiện “tinh thần đối thoại thẳng thắn, chân thành, trách nhiệm giữa hai bên”.

Đề cập vai trò của TP.HCM trong quan hệ hợp tác với EU, ông Nguyễn Lộc Hà cho biết thành phố hiện là một trong những địa phương đi đầu trong phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với EU cùng các quốc gia thành viên của khối.

“Tại thành phố phương Nam năng động và giàu sức sống này, cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đang có sự hiện diện ngày càng sâu rộng, với hơn 2.700 dự án đầu tư còn hiệu lực” - ông Nguyễn Lộc Hà nói.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, trong bối cảnh TP.HCM mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, hợp tác giữa thành phố và các đối tác EU đang đứng trước “cánh cửa rộng mở” trong nhiều lĩnh vực chiến lược như thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics xanh, xây dựng trung tâm tài chính quốc tế và ứng phó biến đổi khí hậu.