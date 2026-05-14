Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng Luật Đô thị đặc biệt 14/05/2026 17:39

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị xác định việc tổ chức hội nghị, hội thảo tham vấn góp ý xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng dự thảo.

UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn chỉ đạo các sở, ngành triển khai Kế hoạch số 181 của UBND TP về tổ chức hội nghị, hội thảo tham vấn góp ý xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ tại kế hoạch chủ động phối hợp triển khai thực hiện, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng dự thảo dự án Luật Đô thị đặc biệt của TP.

Việc tổ chức các hội nghị, hội thảo phải bảo đảm đúng mục tiêu, yêu cầu và tiến độ đề ra. Nội dung tham vấn có trọng tâm, trọng điểm; chất lượng ý kiến góp ý mang tính chuyên sâu, thực tiễn và khả thi; bảo đảm tính liên thông giữa các nhóm hội nghị, hội thảo và phục vụ trực tiếp việc hoàn thiện dự thảo Luật.

TP.HCM khẩn trương tổ chức hội thảo, hội nghị lấy ý kiến xây dựng Luật Đô thị đặc biệt. Ảnh: THUẬN VĂN

Chủ tịch UBND TP giao Viện Nghiên cứu phát triển TP chủ trì triển khai, xây dựng kế hoạch chi tiết, chương trình, kịch bản điều hành, tài liệu phục vụ tại từng hội nghị, hội thảo, gửi Văn phòng UBND TP chậm nhất ba ngày trước ngày tổ chức. Riêng Hội nghị, hội thảo lấy ý kiến bộ ngành thì gửi trước bảy ngày.

Viện Nghiên cứu phát triển TP chủ động phối hợp các cơ quan liên quan rà soát kỹ nội dung tham vấn, bảo đảm tập trung vào các nhóm chính sách trọng tâm, tránh trùng lặp, dàn trải. Đồng thời, rà soát nội dung các bài tham luận, ý kiến phát biểu tại hội nghị, hội thảo, bảo đảm bám sát định hướng xây dựng dự thảo Luật, phù hợp quy định của Hiến pháp, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng.

Tổng hợp, phân loại đầy đủ các ý kiến góp ý, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND TP xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung còn ý kiến khác nhau hoặc phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đối với hội nghị, hội thảo lấy ý kiến bộ ngành và tổ chức tại Hà Nội, Chủ tịch UBND TP đề nghị Viện chủ động sớm rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ công tác tổ chức.

Sở Tư pháp chủ động phối hợp Viện Nghiên cứu phát triển TP thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công. Rà soát nội dung tham luận, đề xuất chính sách và nội dung phát biểu của Thường trực UBND TP tại các hội nghị, hội thảo, bảo đảm bám sát yêu cầu xây dựng chính sách tại dự thảo Luật.

Song song đó, tham gia góp ý, gợi mở thảo luận đối với các nhóm chính sách lớn, các cơ chế đặc thù, vượt trội và các nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau. Phối hợp nghiên cứu, đề xuất phương án tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật trên cơ sở kết quả các hội nghị, hội thảo.