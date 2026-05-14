TP.HCM tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm 14/05/2026 17:39

(PLO)- Ngành an toàn thực phẩm TP.HCM sẽ tăng cường phối hợp với các địa phương kiểm tra vấn đề an toàn thực phẩm trong dịp hè, đặc biệt là tại các bếp ăn tập thể.

Chiều 14-5, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, đơn vị đang triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố năm 2026.

Theo ông Hải, căn cứ kế hoạch chung của TP.HCM, Sở An toàn thực phẩm được phân công nhiều nội dung phối hợp. Trong đó, Sở phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức tập huấn, tuyên truyền kiến thức về bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm cho cán bộ đoàn, cán bộ phụ trách tại các cơ sở giáo dục và lực lượng quản lý tại cơ sở.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đang đẩy mạnh công tác truyền thông, tập huấn cho cán bộ quản lý tuyến cơ sở về an toàn thực phẩm, đồng thời cập nhật, hướng dẫn các quy định pháp luật mới trong quản lý chất lượng thực phẩm và phòng ngừa ngộ độc.

Ông Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Trong dịp hè, sở tập trung tuyên truyền đến các nhóm nguy cơ cao như cán bộ quản lý tại phường, xã, các cơ sở bếp ăn tập thể và đơn vị cung cấp suất ăn trong khu công nghiệp. Đồng thời phối hợp ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp và chính quyền địa phương để nâng cao nhận thức, chuẩn hóa quy trình bảo đảm an toàn thực phẩm.

Song song đó, sở tiếp tục phối hợp ngành giáo dục hướng dẫn các trường học bảo đảm an toàn thực phẩm trong bếp ăn bán trú, xử lý tình huống ngộ độc và ổn định bữa ăn cho học sinh trong các tình huống phát sinh.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra tại các điểm thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh các cấp và các khu vui chơi, giải trí đông người trong dịp hè, nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, kịp thời xử lý sự cố, hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là trẻ em và học sinh.

Đồng thời, sở phối hợp chính quyền địa phương và doanh nghiệp triển khai cơ chế cam kết, tự giám sát về an toàn thực phẩm trên địa bàn.