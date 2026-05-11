Chủ doanh nghiệp chi tiền tỉ hối lộ cựu chi cục trưởng an toàn vệ sinh thực phẩm 11/05/2026 15:48

(PLO)- Quá trình sản xuất, tiêu thụ sữa giả, ông chủ Vũ Mạnh Cường chỉ đạo đưa hối lộ cho các bị can ở Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ) để được xét duyệt 340 hồ sơ.

Như PLO đã đưa tin, VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Mạnh Cường, Hoàng Mạnh Hà cùng 27 người khác trong vụ án sản xuất, buôn bán hơn 187.000 hộp sữa giả dành cho trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai và người tiểu đường.

Bị can Vũ Mạnh Cường, Hoàng Mạnh Hà cùng bị truy tố về ba tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Bị can Bùi Quốc Hưng, cựu phó Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can khác bị truy tố về một trong các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Môi giới hối lộ; Nhận hối lộ; Đưa hối lộ.

Sản phẩm của nhóm Công ty Rance Pharma.

Theo cáo buộc, Vũ Mạnh Cường, Hoàng Mạnh Hà đã sử dụng hệ thống Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và nhiều công ty khác để sản xuất, kinh doanh thực phẩm dinh dưỡng (các loại sữa) là hàng giả, thu lợi bất hợp pháp số tiền trên 39,5 tỉ đồng.

Quá trình sản xuất, tiêu thụ sữa giả, các bị can Vũ Mạnh Cường cùng Hoàng Mạnh Hà đã thống nhất, chỉ đạo cấp dưới Phạm Thị Hương đưa 2,7 tỉ đồng ngoài lệ phí theo quy định của Nhà nước cho các bị can ở Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ) để được giúp đỡ, tạo điều kiện trong việc xét duyệt 340 hồ sơ đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm và xác nhận nội dung quảng cáo.

Cụ thể, sau khi thành lập Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood, cùng nhà máy sản xuất, kinh doanh thực phẩm dinh dưỡng (các loại sữa) ra thị trường, các bị can Hoàng Mạnh Hà, Vũ Mạnh Cường và Đặng Trung Kiên đã triển khai hoạt động lập hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm, tự công bố sản phẩm và xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm.

Khoảng tháng 8-2022, thông qua quan hệ cá nhân, Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà trực tiếp gặp, trao đổi và nhờ bị can Bùi Đinh Thị Dinh (cựu Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP tỉnh Hòa Bình) tạo điều kiện cho Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood trong việc nộp và xử lý hồ sơ đăng ký bản công bố và tự công bố sản phẩm.

Sau khi đến thăm quan nhà máy sản xuất của Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood tại Chương Mỹ, Hà Nội, Bùi Đinh Thị Dinh đã đồng ý hỗ trợ tiếp nhận, xử lý hồ sơ.

Do đó, Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà chỉ đạo cấp dưới thành lập khống chi nhánh của 2 công ty tại tỉnh Hòa Bình để hợp thức điều kiện nộp hồ đăng ký công bố sản phẩm tại tỉnh Hòa Bình.

Còn bị can Bùi Đinh Thị Dinh thông báo cho Cường để liên hệ, làm việc với bị can Bùi Thị Trang (cựu chuyên viên Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình).

Bà Dinh chỉ đạo Bùi Thị Trang tạo điều kiện cho Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, cho chủ trương nhận tiền chi phí ngoài của doanh nghiệp; chỉ đạo cấp dưới tiếp nhận hồ sơ qua bộ phận một cửa để chuyển cho bộ phận chuyên môn xử lý.

Từ tháng 5-2023 đến hết tháng 12-2024, phía các công ty Rance Pharma, Hacofood nộp tổng số 340 hồ sơ công bố sản phẩm, tự công bố sản phẩm và xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình.

Trong quá trình này, nhóm Rance Pharma đưa tiền “phí ngoài” đối với hồ sơ tự công bố là 5 triệu đồng/1 hồ sơ và hồ sơ đăng ký công bố là 7 triệu đồng /hồ sơ. Ngoài ra, còn chi thêm cho Bùi Thị Trang 1 triệu đồng/hồ sơ.

Tổng số tiền Bùi Thị Trang đã nhận là 2,4 tỉ đồng, sau đó Trang chuyển cho bị can Bùi Đinh Thị Dinh 2,1 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, các bị can Vũ Mạnh Cường, Hoàng Mạnh Hà, Bùi Thị Trang… thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, lời khai của các bị can phù hợp với những người liên quan khác và chứng cứ, tài liệu thu giữ trong vụ án.

Tuy nhiên, bị can Bùi Đinh Thị Dinh chỉ khai nhận 701 triệu đồng nhận qua tài khoản ngân hàng và không thừa nhận số tiền 1,4 tỉ đồng nhận bằng tiền mặt. Song căn cứ tài liệu trong hồ sơ, CQĐT xác định bị can Bùi Đình Thị Dinh đã nhận 2,1 tỉ đồng.

Với hành vi này, các bị can Vũ Mạnh Cường, Hoàng Mạnh Hà bị truy tố tội Đưa hối lộ. Các bị can Bùi Đinh Thị Dinh, Bùi Thị Trang bị truy tố tội Nhận hối lộ.