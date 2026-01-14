Chủ tịch Z Holding bị tuyên phạt 30 năm tù trong vụ sữa giả Hiup 14/01/2026 16:58

(PLO)- HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Z Holding, tổng cộng 30 năm tù về ba tội danh...

Ngày 14-1, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Z Holding cùng 17 bị cáo khác về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; vi phạm phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Quang Thịnh tổng cộng 30 năm tù về ba tội danh nêu trên.

Cùng bị tuyên phạt về ba tội danh, bị cáo La Khắc Minh (Phó tổng giám đốc Công ty Z Holding) lãnh 26 năm tù, bị cáo Nguyễn Văn Minh (Phó tổng giám đốc Công ty Z Holding) lãnh 28 năm tù.

15 bị cáo cáo còn lại nhận mức án từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 9 năm tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng hoặc sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

HĐXX nhận định đây là vụ án nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, an toàn thực phẩm. Hành vi của các bị cáo tác động tiêu cực đến việc thực hiện chính sách của nhà nước trong các lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm, kế toán thuế.

Hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra trên phạm vi rộng, có tính tổ chức, kéo dài với nhiều loại hàng hóa, khối lượng lớn, hưởng lợi bất chính số tiền lớn. Các bị cáo làm hàng giả là các mặt hàng sữa cho người già, trẻ em – những người yếu thế trong xã hội.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại về vật chất mà còn gây ảnh hưởng xấu đến lòng tin của người tiêu dùng, gây bức xúc trong xã hội.

Các bị cáo phạm tội với thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ sản phẩm, với sự tham gia của 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng trực tiếp, 208 nhóm bán hàng, 109 hộ kinh doanh cá thể phân phối sản phẩm trên toàn quốc.

Các bị cáo chủ mưu, cầm đầu duy trì song song 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi, thực hiện kê khai thuế phản ánh không đúng thực tế hoạt động sản xuất của công ty thuộc hệ thống Z Holding, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà nước về thuế.

Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến chính sách kinh tế của nhà nước, môi trường kinh doanh lành mạnh, ảnh hưởng đến sự khách quan, công bằng giữa các doanh nghiệp.

HĐXX nhận định các các bị cáo Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa đầu tư, thực chất là hợp thức hóa, luân chuyển dòng tiền do phạm tội mà có thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản để rửa tiền hơn 83 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2023 đến tháng 5-2025, Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh trực tiếp nắm quyền chỉ đạo, chi phối, điều hành mọi hoạt động của Công ty Z Holding và các công ty thuộc hệ thống.

Thông qua các doanh nghiệp này, Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn; chỉ đạo xây dựng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố, đăng ký công bố sản phẩm, bỏ bớt, thay thế thành phần nguyên liệu nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận.

Tổng cộng, các bị cáo đã sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán các sản phẩm giả có giá trị 2.436 tỉ đồng.