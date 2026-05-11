Tiếp xúc với Bí thư Thành ủy, cử tri TP.HCM kiến nghị mạnh tay với thực phẩm bẩn 11/05/2026 12:42

(PLO)- Cử tri TP.HCM kiến nghị tăng mức xử phạt, kể cả xem xét xử lý hình sự đối với các hành vi cố tình đưa thực phẩm bẩn, thực phẩm nhiễm bệnh vào trường học.

Sáng 11-5, tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 6, đoàn ĐBQH TP.HCM đã tiếp xúc cử tri các phường Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa.

Buổi tiếp xúc diễn ra trực tiếp tại UBND phường Phú Nhuận và trực tuyến đến điểm cầu các phường còn lại. Ảnh: THANH TUYỀN

Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 6 gồm Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng ông Đỗ Đức Hiển, đại biểu chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ; PGS.TS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM...

Tại đây, cử tri Vũ Như Mạnh, khu phố 9, phường Phú Nhuận cho rằng thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ nghi ngộ độc thực phẩm, phát hiện thực phẩm không bảo đảm chất lượng len lỏi vào trường học, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe học sinh và khiến phụ huynh lo lắng.

Theo cử tri, bữa ăn bán trú không chỉ là nhu cầu thiết yếu mà còn tác động đến sự phát triển thể chất, tinh thần của học sinh. Vì vậy, Quốc hội và các cơ quan chức năng cần hoàn thiện khung pháp lý, quy định rõ trách nhiệm trong từng khâu của chuỗi cung ứng thực phẩm từ sản xuất, vận chuyển đến chế biến.

Cử tri Mạnh kiến nghị tăng mức xử phạt, kể cả xem xét xử lý hình sự đối với các hành vi cố tình đưa thực phẩm bẩn, thực phẩm nhiễm bệnh vào trường học.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: THANH TUYỀN

Cùng mối quan tâm, cử tri Nguyễn Hồng Thu, khu phố 28, phường Cầu Kiệu cho rằng nỗi lo về an toàn thực phẩm hiện nay lớn không kém tình trạng lừa đảo trên không gian mạng. Cử tri đề nghị có những giải pháp quyết liệt hơn để người dân yên tâm về chất lượng thực phẩm hằng ngày.

Trả lời ý kiến cử tri, PGS.TS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM nhìn nhận, thời gian qua Sở An toàn TP.HCM hoạt động hết sức hiệu quả về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. TP.HCM cũng đã phối hợp với các cơ sở kinh doanh, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử phạt nghiêm các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Với các kiến nghị của cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội chuyển đến cơ quan chức năng.

Ông Trung cũng cho biết, TP.HCM hiện đang xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, với tư cách là người hoạt động trong lĩnh vực y tế, ông cũng có kiến nghị đưa vào Luật này có thêm cơ chế quản lý vượt trội hơn đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm, kể cả nâng mức xử lý vi phạm.

Cụ thể, đề xuất cơ quan chức năng truy xuất nguồn gốc thực phẩm, đặc biệt với các đơn vị cung cấp suất ăn cho trường học và khu chế xuất - công nghiệp. Đồng thời phải thu hồi ngay thực phẩm không an toàn.

Ngoài ra, PGS.TS Nguyễn Vũ Trung cũng cho biết đã có đề xuất xây dựng “bản đồ cơ sở cung cấp thực phẩm” nhằm phục vụ công tác quản lý, kiểm soát nguồn cung trên địa bàn.

PGS.TS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM trả lời ý kiến cử tri về tình trạng ngộ độc thực phẩm và các giải pháp. Ảnh: THANH THÙY

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chia sẻ thêm, chính quyền TP sẽ có cách để kiểm soát, đưa ra những giải pháp về mặt kỹ thuật, thậm chí là xử phạt nghiêm minh theo quy định về tình trạng thực phẩm bẩn. Dù vậy, ông cho rằng vẫn còn những điều chưa làm được và trách nhiệm của toàn hệ thống với vấn đề này là rất lớn.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang ghi nhận ý kiến và có hồi đáp đến cử tri. Ảnh: THANH THÙY

Vì vậy, Bí thư Trần Lưu Quang mong người dân chủ động hơn, có sự chọn lọc nhất định khi lựa chọn thực phẩm, là người tiêu dùng thông minh, có ý thức, đừng ham đồ rẻ nhằm bảo vệ chính sức khỏe của mình trước khi hệ thống chính quyền có các giải pháp căn cơ để giải quyết.