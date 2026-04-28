Phát hiện vi khuẩn Salmonella trong mẫu phân của bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm tại 1 trường tiểu học ở TP.HCM 28/04/2026 16:23

(PLO)- Kết quả xét nghiệm mẫu phân của một bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm tại trường tiểu học đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM, phát hiện vi khuẩn Salmonella spp.

Liên quan vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận, TP.HCM, ngày 28-4, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết tính đến 15 giờ cùng ngày, nơi đây tiếp nhận 13 ca tới khám.

Trong đó một ca điều trị ngoại trú, 12 ca nhập viện điều trị nội trú. Hiện tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân ổn định, đang dùng kháng sinh tĩnh mạch.

Đáng chú ý, theo Bệnh viện Nhi đồng 2, kết quả xét nghiệm mẫu phân của một ca bệnh phát hiện vi khuẩn Salmonella spp.

Như PLO đưa tin, ngày 28-4, Sở Y tế TP.HCM cho biết TP ghi nhận 25 trường hợp nghi bị ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận, TP.HCM.

Cụ thể, theo báo cáo nhanh của một số cơ sở y tế, từ 25-4 đến trưa 27-4, bốn bệnh viện trên địa bàn TP đã tiếp nhận loạt ca bệnh nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm tại trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận, TP.HCM.

Ghi nhận tổng số 25 trường hợp có các triệu chứng rối loạn tiêu hóa điển hình như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số ca kèm sốt. Trong đó có 23 ca học sinh và hai ca người lớn (là bảo mẫu). Trong các ca nhập viện, có một trẻ khi nhập viện Bệnh viện Nhi đồng 2 có dấu hiệu sốt cao, mất nước nặng có sốc, co gồng co giật, toan nặng.

Sau một ngày điều trị tích cực bằng chống sốc, vận mạch cao, thở máy, trẻ đã tỉnh táo, giảm sốt, giảm tiêu lỏng, ngưng vận mạch và cai thở máy.

Hiện các trường hợp nghi ngộ độc có tình trạng lâm sàng ổn định, được thăm khám, theo dõi và xử trí kịp thời. Đa số các ca đang được điều trị nội trú (23/25 trường hợp).

Sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế đã chỉ đạo tất cả các cơ sở y tế rà soát công tác tiếp nhận điều trị người bệnh có liên quan yếu tố dịch tễ trên. Đồng thời bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm đã được Sở Y tế ban hành.

Trong trường hợp xuất hiện ca bệnh nặng, cần hội chẩn hoặc chuyển viện lên tuyến cao hơn. Đồng thời thực hiện chế độ báo cáo nhanh cho Sở Y tế và Sở An toàn thực phẩm, bao gồm tình hình thu dung, số ca nặng, kết quả vi sinh và biến chứng (nếu có), để kịp thời điều phối và thống nhất phác đồ điều trị.

Sở Y tế sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi có diễn tiến bất thường.

Cùng ngày, đại diện Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đã tiếp nhận vụ việc và đang tiến hành điều tra xác minh.