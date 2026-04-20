Chiều 20-4, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM thông tin về kết quả điều tra vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới).
Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin các trường hợp nghi ngờ ngộ độc xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây, Sở An toàn thực phẩm đã khẩn trương lập Đoàn công tác phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, UBND phường Bình Quới để điều tra, xử lý vụ việc theo quy trình điều tra ngộ độc thực phẩm của Bộ Y tế.
Sau quá trình này, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM kết luận vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây ngày 7-4 là vụ ngộ độc thực phẩm.
Cụ thể, địa điểm xảy ra là Trường Tiểu học Bình Quới Tây, phường Bình Quới, TP.HCM. Thời gian xảy ra vào ngày 7-4.
Bữa ăn bán trú ngày 7-4 là nguyên nhân gây ra ngộ độc thực phẩm. Số người ăn bữa ăn này là 740, trong đó số người mắc là 266, có 190 người đi bệnh viện, không có trường hợp tử vong.
Về thức ăn, kết luận cho thấy hầu hết các thức ăn đã nhiễm chéo, trong đó bánh flan và canh bắp cải nấu thịt là thức ăn có nguy cơ cao nhất (theo phân tích dịch tễ, thống kê).
Tác nhân gây bệnh là vi khuẩn Salmonella spp. (tác nhân chính), ngoài ra còn có vi khuẩn E. coli và Staphylococcus aureus.
Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước – đơn vị cung cấp suất ăn sẵn cho Trường Tiểu học Bình Quới Tây được xem là sơ sở nguyên nhân của vụ việc này.
Như PLO đưa tin, ngày 8-4, tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây ghi nhận 41 học sinh có dấu hiệu rối loạn tiêu hóa với các triệu chứng chính là đau bụng, nôn ói, sốt, đau đầu.
Trong đó có hai em sốt cao, đau bụng và nôn ói nhiều đã được chuyển đến ngay Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh để theo dõi, điều trị. Các trường hợp còn lại nằm tại phòng y tế của trường và được xử trí hạ sốt, bù nước bằng đường uống, giảm co thắt đau bụng.
Nhận thông tin, Trạm Y tế phường Bình Quới khẩn trương phối hợp với bộ phận y tế trường học để khám sàng lọc, điều tra dịch tễ, đánh giá nguy cơ và can thiệp theo quy trình xử lý các trường hợp ngộ độc thực phẩm.
Những ngày tiếp đó, số ca học sinh đến các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM do rối loạn tiêu hóa sau ăn bữa trưa bán trú tăng lên 190 ca.
Sở Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện theo dõi sát tình hình và tuân thủ theo hướng dẫn điều trị, lấy mẫu xét nghiệm để tìm tác nhân phục vụ công tác điều trị. Đồng thời thông tin nhanh đến Sở An toàn thực phẩm TP để có giải pháp kịp thời.
Sở Y tế cũng chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) phối hợp Sở An toàn thực phẩm, Trường Tiểu học Bình Quới Tây tiếp tục điều tra dịch tễ, xét nghiệm độc chất để tìm nguyên nhân.