Kết quả điều tra vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây 20/04/2026 16:43

(PLO)- Sở An toàn thực phẩm TP.HCM xác định sự việc xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây thuộc phường Bình Quới là vụ ngộ độc thực phẩm.

Chiều 20-4, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM thông tin về kết quả điều tra vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới).

Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin các trường hợp nghi ngờ ngộ độc xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây, Sở An toàn thực phẩm đã khẩn trương lập Đoàn công tác phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, UBND phường Bình Quới để điều tra, xử lý vụ việc theo quy trình điều tra ngộ độc thực phẩm của Bộ Y tế.

Sau quá trình này, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM kết luận vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây ngày 7-4 là vụ ngộ độc thực phẩm.

Học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây bị ngộ độc thực phẩm điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: BVCC

Cụ thể, địa điểm xảy ra là Trường Tiểu học Bình Quới Tây, phường Bình Quới, TP.HCM. Thời gian xảy ra vào ngày 7-4.

Bữa ăn bán trú ngày 7-4 là nguyên nhân gây ra ngộ độc thực phẩm. Số người ăn bữa ăn này là 740, trong đó số người mắc là 266, có 190 người đi bệnh viện, không có trường hợp tử vong.

Về thức ăn, kết luận cho thấy hầu hết các thức ăn đã nhiễm chéo, trong đó bánh flan và canh bắp cải nấu thịt là thức ăn có nguy cơ cao nhất (theo phân tích dịch tễ, thống kê).

Tác nhân gây bệnh là vi khuẩn Salmonella spp. (tác nhân chính), ngoài ra còn có vi khuẩn E. coli và Staphylococcus aureus.

Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước – đơn vị cung cấp suất ăn sẵn cho Trường Tiểu học Bình Quới Tây được xem là sơ sở nguyên nhân của vụ việc này.