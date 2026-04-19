Vụ Trường Tiểu học Bình Quới Tây: Yêu cầu thay nhà cung cấp suất ăn tại 5 phường 19/04/2026 20:24

(PLO)- Sau khi có kết luận về cơ sở và nguyên nhân gây ngộ độc tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM yêu cầu các trường đang sử dụng suất ăn từ Công ty Hữu Phước trên địa bàn 5 phường phải chủ động tìm đơn vị thay thế.

Văn phòng Sở An toàn thực phẩm TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Phó Giám đốc Lê Minh Hải tại cuộc họp thông tin sơ bộ kết quả điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây và bàn phương án đảm bảo bữa ăn bán trú các trường do công ty thương mại dịch vụ vận chuyển Hữu Phước (Công ty Hữu Phước) cung cấp suất ăn.

Trường THCS Thanh Đa là một trong những đơn vị đang sử dụng suất ăn từ công ty Hữu Phước. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo đó, Sở An toàn thực phẩm đề nghị Sở GD&ĐT có văn bản chỉ đạo việc bảo đảm an toàn thực phẩm và các bữa ăn trong trường học trên địa bàn TP.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cũng đề nghị UBND 5 phường (Gia Định, Bình Quới, Bình Thạnh, Thạnh Mỹ Tây, Bình Lợi Trung) sau khi có kết luận cơ sở, nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây, các trường đang nhận suất ăn từ Công ty Hữu Phước thuộc địa bàn 05 phường cần triển khai phương án thay thế đơn vị cung cấp. Việc thay đổi phải được thực hiện chủ động để bữa ăn bán trú của học sinh diễn ra liên tục, không bị gián đoạn.

Bên cạnh đó, UBND các phường phải chủ trì, cử nhân sự có chuyên môn phối hợp đại diện Hội phụ huynh học sinh nhà trường và Sở An toàn thực phẩm giám sát bữa ăn trong trường học.

Sở An toàn thực phẩm sẽ cung cấp danh sách các đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm để UBND các phường chủ động thông tin, hỗ trợ và hướng dẫn các trường lựa chọn đơn vị cung cấp thay thế phù hợp.

Theo thống kê của Sở An toàn thực phẩm tại TP.HCM, có 22 trường học đang nhận suất ăn từ công ty trên.

Danh sách cụ thể:

Danh sách 22 trường học nhận suất ăn công nghiệp từ Công ty Hữu Phước

Trước đó, học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây xuất hiện triệu chứng nôn ói, tiêu chảy tối 7-4 và liên tiếp vào những ngày sau đó. Theo Sở Y tế TP.HCM, có hơn 200 em phải nhập viện điều trị và thăm khám. Vi khuẩn Salmonella được xác định là tác nhân gây ra tình trạng trên. Salmonella là tác nhân phổ biến gây nhiễm khuẩn tiêu hóa, thường khởi phát sau 16-48 giờ với các triệu chứng như tiêu chảy, đau bụng, sốt, buồn nôn và mệt mỏi. Bữa ăn bán trú trưa 7-4 tại trường có cơm trắng, gà kho gừng, canh bắp cải, dưa leo xào, mận tráng miệng và bữa xế với bánh flan.