Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức talkshow 'Hoá giải nỗi lo bữa ăn bán trú cho học sinh' 17/04/2026 07:41

Sáng nay (17-4), Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức talkshow "Hoá giải nỗi lo bữa ăn bán trú cho học sinh".

Bữa ăn bán trú của học sinh Trường THCS Lữ Gia, phường Phú Thọ. Ảnh: NTCC

Tại TP.HCM, để tạo điều kiện cho phụ huynh yên tâm công tác, đa phần các trường học đều triển khai bữa ăn bán trú.

Bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục không chỉ đơn thuần là một suất ăn giữa ngày, mà còn là nền tảng sức khỏe, sự phát triển thể chất và tinh thần của hàng triệu học sinh.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra những vụ việc gây lo ngại nghiêm trọng như hàng trăm tấn thịt heo bệnh len lỏi vào bếp ăn tập thể; hàng loạt học sinh Trường tiểu học Bình Quới Tây bị ngộ độc thực phẩm… Những vụ việc này gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ rủi ro trong bữa ăn học đường - nơi lẽ ra phải là an toàn nhất.

Bài toán bữa ăn bán trú vì vậy không chỉ còn là câu chuyện dinh dưỡng, mà là vấn đề quản trị, niềm tin xã hội và trách nhiệm liên ngành.

Talk show “Hoá giải nỗi lo bữa ăn bán trú cho học sinh” do Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức nhằm tạo diễn đàn đa chiều, kết nối cơ quan quản lý - nhà trường - chuyên gia - phụ huynh, để cùng nhìn thẳng vào vấn đề, nhận diện lỗ hổng và đề xuất giải pháp khả thi, thiết thực, vì sự an toàn của học sinh.

Talkshow được tổ chức với sự đồng hành của các cá nhân, đơn vị. Trong đó có công ty TNHH TM và DV An Thái; Trường THCS - THPT Hồng Hà và Công ty Luật TNHH Danh Tiếng.

Talkshow diễn ra từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30, ngày 17-4, tại trụ sở Báo Pháp Luật TP.HCM.

Chương trình có sự tham gia của ba khách mời ở các lĩnh vực khác nhau:

1.Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM

2.Thạc sĩ Trần Xuân Khánh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Hồng Hà.

3.ThS.LS Nguyễn Hữu Tiếng, Giảng viên khoa Luật, trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, Công ty Luật TNHH Danh Tiếng.

Talkshow tập trung vào những nội dung chính như: Các quy định pháp luật, quy trình kiểm soát, đảm bảo an toàn thực phẩm trong các bếp ăn trường học; Những khó khăn, áp lực mà các cơ sở giáo dục gặp phải trong việc tổ chức bữa ăn bán trú; Trách nhiệm pháp lý khi xảy ra ngộ độc thực phẩm trong trường học hiện nay được quy định như thế nào? Các giải pháp được khuyến nghị thực hiện trong thời gian tới....

Chương trình được đăng tải trên báo in, báo điện tử, phát livestream trên các nền tảng số của báo (YouTube, Facebook, và Báo điện tử PloTV – hơn 3 triệu người theo dõi và Báo điện tử PloTV; đồng thời được biên tập phù hợp đăng trên nền tảng TikTok của báo với hơn 2 triệu người theo dõi).