Sau vụ nghi ngộ độc tại trường học, TP.HCM giám sát chặt bữa ăn bán trú 14/04/2026 19:37

(PLO)- Sau vụ nghi ngộ độc tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các trường học sử dụng suất ăn công nghiệp từ đơn vị cung cấp này.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM vừa có văn bản về tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với các trường học, đơn vị nhận suất ăn công nghiệp từ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển HP.

Sau 1 ngày tạm dừng, Trường THCS Thanh Đa tiếp tục sử dụng suất ăn công nghiệp của công ty HP. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Liên quan đến vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã nhanh chóng thành lập đoàn điều tra, xử lý.

Đoàn cũng đã kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển HP - đơn vị cung cấp suất ăn cho Trường Tiểu học Bình Quới Tây.

Hiện sự việc đang trong quá trình điều tra, chờ xác định nguyên nhân sự cố. Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường học có nhận suất ăn công nghiệp từ công ty trên, Sở An toàn thực phẩm đề nghị UBND các phường và các trường học có nhận suất ăn từ công ty trên thực hiện nghiêm một số nội dung sau.

Đối với UBND phường, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các trường học, đơn vị nhận suất ăn công nghiệp từ công ty HP trên địa bàn.

Bên cạnh đó, UBND phường tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật các nội dung có liên quan đến đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong trường học và các đơn vị khác.

Đặc biệt, UBND phường cử nhân sự phối hợp với Sở An toàn thực phẩm trong công tác giám sát việc đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các trường học có sử dụng suất ăn công nghiệp từ đơn vị trên.

Đối với các trường học, Sở An toàn thực phẩm yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với thực phẩm do công ty này cung cấp; phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh trong hoạt động kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với công ty trên.

Liên quan đến sự việc trên, theo ghi nhận của PV, đến thời điểm này có 3 trường tạm dừng bữa ăn bán trú gồm Trường Tiểu học Bình Quới Tây, Trường THCS Lam Sơn và Trường THCS Bình Quới Tây.

Riêng Trường THCS Thanh Đa sau một ngày tạm dừng đã tổ chức lại từ ngày hôm nay theo ý kiến thống nhất của phụ huynh. Việc tổ chức bữa ăn có sự giám sát chặt chẽ của cán bộ quản lý, giáo viên và đội ngũ Sở An toàn thực phẩm TP.

Bên cạnh đó, Trường Tiểu học Đống Đa sau khi họp phụ huynh vẫn tiếp tục tổ chức bữa ăn bán trú. Đối với những phụ huynh không yên tâm, trường vẫn tạo điều kiện để phụ huynh đón con về vào giờ trưa.

Dự kiến, kết quả xét nghiệm mẫu bữa ăn bán trú vào ngày 7-4 tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây sẽ có trong tuần này.