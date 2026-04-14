Trường tổ chức lại bữa ăn bán trú: Phụ huynh vẫn đón con về vì không yên tâm 14/04/2026 16:46

(PLO)- Sau một ngày tạm ngưng bữa ăn bán trú, trưa 14-4, Trường THCS Thanh Đa, TP.HCM đã tổ chức lại hoạt động này. Dù vậy, nhiều phụ huynh vẫn đón con về hoặc tự chuẩn bị đồ ăn riêng.

Vừa qua, sự cố nghi ngộ độc tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới, TP.HCM) khiến 187 học sinh phải nhập viện.

Vì cùng sử dụng nguồn thực phẩm từ một đơn vị cung cấp (chi nhánh Công ty TNHH Thương mại dịch vụ sản xuất vận chuyển HP) tối 12-4, Trường THCS Thanh Đa (phường Bình Quới) đã thông báo dừng bữa ăn bán trú từ ngày 13-4.

Tuy nhiên, sau khi tổ chức cuộc họp phụ huynh vào chiều qua (13-4) và dựa trên khảo sát ý kiến cha mẹ học sinh 22 lớp, trường đã tiếp tục tổ chức bán trú trở lại từ trưa 14-4.

Sau một ngày tạm ngưng, từ trưa nay (14-4) Trường THCS Thanh Đa tổ chức bữa ăn bán trú trở lại sau khi khảo sát ý kiến phụ huynh. Ảnh: NQ

Bên cạnh đó, trường vẫn linh động tạo đối với những phụ huynh lựa chọn phương án tự chuẩn bị thức ăn cho học sinh ăn và nghỉ trưa tại trường. Tuy nhiên, phụ huynh cần xác nhận mỗi ngày với giáo viên chủ nhiệm về món ăn chuẩn bị cho học sinh để trường thực hiện lưu mẫu và báo cáo.

Giám sát chặt chẽ, phụ huynh có thể mang cơm cho con

10 giờ trưa, PV có mặt tại Trường THCS Thanh Đa. Thời điểm này, nhân viên của đơn vị cung cấp suất ăn đang chuẩn bị bàn ghế, đồ dùng cho bữa ăn bán trú của học sinh.

Hôm nay, hoạt động giám sát ngoài cán bộ quản lý và nhân viên trường còn có sự xuất hiện của các thành viên thuộc Sở An toàn thực phẩm.

Bữa ăn bán trú tại Trường THCS Thanh Đa vào trưa ngày 14-4. Ảnh: NQ

Theo thống kê ngày 13-4, trường có 527 trên tổng số 956 học sinh đăng ký ăn bán trú với mức giá 37.000 đồng/suất. Tuy nhiên, số lượng học sinh ăn bán trú ngày hôm nay ít hơn thực tế đăng ký. Theo quan sát của PV vào giờ tan học buổi sáng, nhiều phụ huynh đến đón con về hoặc mang đồ ăn tới trường.

Phụ huynh Trường THCS Thanh Đa đón con về nhà sau giờ học buổi sáng. Ảnh: NQ

Trưa nay, trường bố trí làm hai khu vực riêng biệt. Cụ thể, một khu vực dành cho học sinh ăn cơm bán trú và một khu vực cho các em dùng đồ ăn do gia đình gửi vào để dễ quản lý.

Giữa cái nắng oi bức, chị NTB (phụ huynh có hai con học lớp 6 và lớp 8) tất bật mang những hộp cơm nóng sốt đến trường cho con. Dù công việc bận rộn, chị vẫn chưa dám để các con ăn cơm tại trường.

Phụ huynh chuẩn bị cơm mang đến trường vào giữa trưa nắng. Ảnh: NQ

Chị B nói: "Thời tiết mấy hôm nay quá nóng, thức ăn làm sẵn để lâu tôi không yên tâm. Thứ hai là chất lượng chế biến, có hôm cả hai đứa con tôi về đều than thịt bò dai, các cháu không ăn được nên phải nhịn đói cả buổi chiều".

Hiện trường đã tổ chức lại bán trú nên từ ngày mai, phụ huynh này sẽ đăng ký cho con ăn lại tại trường vì công việc bận rộn, lại bận thêm bé nhỏ nên khó có thể xoay xở.

Các em học sinh nhận phần ăn từ mẹ của mình. Ảnh: NQ

"Thực lòng cho con ăn nhưng tôi vẫn không yên tâm. Tôi chỉ mong trường giám sát chặt để đảm bảo an toàn và cải thiện chất lượng món ăn vì các con sắp bước vào đợt kiểm tra cuối học kỳ" - chị B chia sẻ.

Nhận đồ ăn từ mẹ gửi vào sau giờ học, em MT, học sinh lớp 9 cho biết: "Mẹ đăng ký cho em nghỉ trưa tại trường nhưng không ăn bán trú vì vẫn còn lo. Từ trước đến nay em ăn cơm bán trú chưa từng bị đau bụng hay có vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, đồ ăn hơi ít, nhiều khi vẫn đói. Do đó, em đề nghị trường xem xét tăng khẩu phần ăn thêm cho chúng em".

Trường THCS Thanh Đa bố trí khu vực riêng cho học sinh sử dụng đồ ăn bên ngoài và các món ăn do gia đình gửi tới. Ảnh: NQ

Trong khi đó, dù công việc chở đá hàng ngày khá bận rộn, anh Trịnh Văn Điệp vẫn quyết định sắp xếp thời gian để đón hai con đang học lớp 6 về nhà ăn trưa. Anh Điệp kể:

"Cách đây gần một tuần, cháu về nhà kêu đau bụng và phải đi bệnh viện. Ban đầu, gia đình cứ nghĩ cháu nghịch ngợm nên đau bụng bình thường, cháu cũng không báo với nhà trường. Tuy nhiên, sau khi nghe thông tin về các vụ việc liên quan đến an toàn thực phẩm, tôi quyết định cho các cháu dừng ăn bán trú ngay từ hôm qua".

Để đảm bảo an toàn, vợ chồng anh Điệp chấp nhận đảo lộn lịch sinh hoạt và công việc để tự nấu nướng và đưa đón con mỗi ngày.

Anh khẳng định dù sau này trường có thay đổi đơn vị cung cấp suất ăn thì anh vẫn cho con ăn ở nhà: "Quãng đường từ nhà đến trường khoảng hai cây số, dù bận xíu nhưng mình cố gắng sắp xếp được. Thà vất vả đưa đón mà an tâm về sức khỏe của con" - anh Quyết nói.

Tạm dừng bán trú sớm để phòng ngừa nguy cơ

Khác với trường Thanh Đa, Trường THCS Lam Sơn (phường Gia Định) đã có thông báo dừng bữa ăn bán trú từ ngày 13-4.

Phụ huynh Trường THCS Lam Sơn chở con đến trường sau giờ nghỉ trưa. Ảnh: NQ

Trao đổi với PLO, ông Lê Đình Thảo, Hiệu trưởng nhà trường cho biết trường có 1.003 học sinh, trong đó 303 em đăng ký ăn bán trú, quy mô không nhiều. Mức giá mỗi suất ăn là 37.000 đồng, bao gồm món mặn, xào, canh và tráng miệng.

Một tiết học của học sinh Trường THCS Lam Sơn. Ảnh: NQ

Lý giải về việc tạm dừng bán trú, lãnh đạo trường đưa ra hai lý do chính. Thứ nhất, do trường ký hợp đồng với công ty HP – đơn vị đang cung cấp suất ăn tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây vừa xảy ra sự cố nghi ngộ độc thực phẩm nên tạm dừng để đảm bảo an toàn.

Thứ hai, học sinh sắp bước vào kỳ kiểm tra cuối kỳ. "Chúng tôi muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, tránh những nguy cơ đáng tiếc xảy ra ảnh hưởng đến kế hoạch của nhà trường" - ông Thảo nói.

Ông Thảo thông tin thêm theo kế hoạch trước đó, nếu không xảy ra sự việc nghi ngộ độc hàng loạt tại địa phương, trường cũng sẽ dừng bữa ăn bán trú từ ngày 20-4 và dự kiến tổ chức lại vào ngày 4-5 do các em kiểm tra tập trung với thời khoá biểu khác nhau. Tuy nhiên, trước tình hình thực tế, trường đã quyết định thực hiện việc này sớm hơn một tuần.

Đối với những phụ huynh không có điều kiện đưa đón con, trường vẫn tổ chức cho các em nghỉ trưa tại trường theo diện tự túc suất ăn. Theo thống kê, hiện có khoảng 76 học sinh đang duy trì hình thức này.

Về đơn vị cung cấp suất ăn, ông Thảo cho hay công ty đã đồng hành cùng trường từ năm học 2022-2023 và chưa ghi nhận sự cố nào. Công tác giám sát được thực hiện chặt chẽ tại thời điểm giao nhận và kiểm tra định kỳ cơ sở chế biến với sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Nhà trường hiện đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng mới xem xét việc có thay đổi nhà cung cấp hay không?