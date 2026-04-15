Vụ nghi ngộ độc tại trường Bình Quới Tây: UBND TP.HCM chỉ đạo xây dựng kịch bản ứng phó 15/04/2026 17:49

(PLO)- Sau sự cố tại trường Tiểu học Bình Quới Tây, lãnh đạo UBND TP.HCM giao Sở An toàn thực phẩm chủ trì xây dựng kịch bản ứng phó và thiết lập đầu mối phát ngôn duy nhất tránh gây hoang mang dư luận.

Văn phòng UBND TP.HCM đã có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường tại cuộc họp (12-4) về vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây.

Phụ huynh Trường Tiểu học Bình Quới Tây đến đón con về vì trường tạm ngưng bán trú. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo đó, sau khi xảy ra vụ việc, Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Sở GD&ĐT đã cùng UBND phường Bình Quới, Trường Tiểu học Bình Quới Tây và các đơn vị có liên quan khẩn trương xử lý theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

Tuy nhiên, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ, thông tin báo cáo của các ngành, địa phương thiếu tính hệ thống, chưa nhịp nhàng, nhất là thiếu cơ quan làm đầu mối phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí; công tác chăm lo cho học sinh bị triệu chứng, nhập viện và công tác hậu cần phục vụ bán trú,...sau khi vụ việc xảy ra chưa được quan tâm chu đáo. Đề nghị các ngành, địa phương, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Nhằm thực hiện tốt công tác ứng phó, xử lý tình huống ngộ độc tập thể và chấn chỉnh việc cung cấp thông tin đối với những vụ việc tương tự có khả năng phát sinh, đề nghị sở, ngành, địa phương quan tâm thực hiện các nội dung sau:

Sở An toàn thực phẩm

Sở phải chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kịch bản xử lý, ứng phó khi có vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm phát sinh trên địa bàn thành phố (nghiên cứu biên tập thành những quyển cẩm nang bỏ túi để bất kỳ đơn vị, địa phương nào, cán bộ, công chức, viên chức nào dù là mới tiếp cận cũng có thể xử lý vụ việc một cách nhanh chóng, đảm bảo theo đúng quy định).

Trong đó, lưu ý Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chủ trì, giữ vai trò điều phối, tổng tham mưu trong xử lý, giải quyết vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm và công bố thông tin; có thể giao một đơn vị, cá nhân thuộc sở là cơ quan, đầu mối phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí định kỳ, thường xuyên, đột xuất một cách chủ động và khách quan.

Các đơn vị liên quan như Sở Y tế, Sở GD&ĐT, Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp, Sở Văn hóa và Thể thao, địa phương, đơn vị nơi xảy ra vụ việc chủ động thông tin, báo cáo đến cơ quan báo chí trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền nhưng phải đảm bảo thống nhất số liệu, thông tin với Sở An toàn thực phẩm, phù hợp với tình hình thực tế và đúng các mốc thời gian báo cáo, công khai, công bố thông tin theo quy định.

Sở An toàn thực phẩm tuân thủ quy trình điều tra, xử lý vụ việc ngộ độc thực phẩm đảm bảo cẩn trọng, chặt chẽ, đúng quy định. Tuy nhiên, đối với những vụ việc nhạy cảm, quy mô lớn cần có phương thức, cách làm chủ động hơn, nhanh hơn, thông tin kịp thời hơn, tần suất cao hơn để tránh gây tâm lý hoang mang, lo lắng, đồng thời hạn chế các thông tin sai lệch, xuyên tạc gây ảnh hưởng đến tổ chức và cá nhân.

Sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, địa bàn các phường, xã, đặc khu có diện tích lớn hơn, dân số đông hơn, khối lượng công việc nhiều hơn so trước đây nên việc phân cấp, phân quyền, ủy quyền cho UBND phường, xã, đặc khu thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở “Kinh doanh dịch vụ ăn uống” là phù hợp và cần thiết.

Do đó, đề nghị sở khẩn trương thực hiện một cách thận trọng, thấu đáo, đảm bảo tính thống nhất, có tính đến năng lực của các địa phương, có biện pháp hỗ trợ, bồi dưỡng nghiệp vụ, thậm chí điều động, biệt phái nhân sự hỗ trợ các địa phương có khó khăn trong thời gian đầu. Cần thiết phát hành “bộ cẩm nang” trong xử lý hằng ngày, giải quyết thủ tục hành chính và thiết lập đường dây nóng hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương khi có vướng mắc, khó khăn.

Sở An toàn thực phẩm đưa nội dung cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm đường phố, tại cơ sở trường học, bệnh viện, tại bếp ăn, suất ăn công nghiệp khu công nghiệp và khu chế xuất vào “Tháng hành động về an toàn thực phẩm”.

Ngoài ra, Sở phải khẩn trương tư vấn, hỗ trợ Trường Tiểu học Bình Quới Tây và phường Bình Quới tạm chọn 1 nhà cung cấp suất ăn mới uy tín, chất lượng, đã được kiểm tra an toàn thực phẩm trong cung cấp suất ăn để phục vụ bán trú với chi phí tương tự nhà cung cấp cũ để cha mẹ học sinh an tâm lao động, làm việc.

Sở Y tế

Theo dõi chặt chẽ các trường hợp nhập viện, điều trị tại các cơ sở y tế; chỉ đạo các cơ sở y tế quan tâm, chăm sóc tốt hơn để các em học sinh sớm hồi phục và trở lại trường học, nhất là các học sinh cuối cấp học.

Sở Y tế phối hợp Sở An toàn thực phẩm định kỳ cung cấp thông tin điều trị làm cơ sở để điều tra nguyên nhân gây ngộ độc được khách quan và kịp thời.

Sở GD&ĐT TP.HCM

Sở phải có trách nhiệm chỉ đạo, hỗ trợ nhà trường trong công tác nghiệp vụ của ngành; đồng hành cùng Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, đội ngũ giáo viên và nhân viên ổn định tư tưởng, đoàn kết, gắn bó; phối hợp Ban đại diện cha mẹ học sinh quan tâm đúng mức đến các trường hợp bị ngộ độc.

Đặc biệt rà soát các học sinh có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ các em tiếp tục học tập, phát triển bằng mọi nguồn lực huy động xã hội hóa để hỗ trợ chi trả các khoản chi phí điều trị có liên quan.

Hỗ trợ, hướng dẫn, chỉ đạo nhà trường triển khai các buổi học phụ đạo, bồi dưỡng kiến thức cho các học sinh phải nghỉ học vì vụ việc, đảm bảo theo kịp chương trình.

Xác định việc đảm bảo an toàn thực phẩm tại trường, lớp, trước cổng trường, xung quanh trường không chỉ là nhiệm vụ của Sở An toàn thực phẩm mà cũng chính là nhiệm vụ của ngành giáo dục và đào tạo.

Ngoài ra, ngành giáo dục cần quan tâm sâu sát hơn, chỉ đạo các trường phối hợp địa phương thường xuyên kiểm tra, rà soát không chỉ các nhà cung cấp chính mà cả các hàng quán nhỏ lẻ – nguồn có nguy cơ, rủi ro đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại trường học.

Đối với Sở Văn hóa và Thể thao

Sở phối hợp Sở An toàn thực phẩm cung cấp, công bố thông tin báo chí theo đúng quy định; xử lý sự cố thông tin và tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý các nguồn tin xấu, lợi dụng vụ việc để chống phá; kịp thời phản bác các quan điểm sai trái, chưa phù hợp.

Đối với UBND phường Bình Quới

UBND phường chủ trì, phối hợp cấp ủy nhà trường, Ban Giám hiệu, tập thể giáo viên, nhân viên trường thăm hỏi, động viên tất cả gia đình các học sinh bị ngộ độc, đảm bảo “không để ai ở lại phía sau”; đồng thời tổ chức quán triệt, tuyên truyền, động viên để tạo tập thể nhà trường đoàn kết, gắn bó, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức hiện tại.

Phường phải tăng cường quan tâm về mọi mặt đối với các trường, lớp trên địa bàn quản lý, nhất là về an toàn thực phẩm; quán triệt các hiệu trưởng, ban giám hiệu các trường xem đây là bài học kinh nghiệm để không ngừng củng cố, hoàn thiện, kiểm tra, rà soát chặt chẽ công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại đơn vị.