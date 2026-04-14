Trường Tiểu học Bình Quới Tây tổ chức lại bữa ăn bán trú từ ngày 15-4 14/04/2026 20:29

(PLO)- Sau một thời gian tạm ngưng vì sự cố nghi ngộ độc thực phẩm, Trường Tiểu học Bình Quới Tây, phường Bình Quới, TP.HCM sẽ tổ chức lại bữa ăn bán trú từ 15-4.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã có báo cáo tiến độ về kết quả điều tra, xử lý vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây.

Phụ huynh Trường Tiểu học Bình Qưới Tây đón con về giữa trưa vì trường tạm ngưng bữa ăn bán trú. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo báo cáo, Trường Tiểu học Bình Quới Tây đã tổ chức cuộc họp vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 13-4. Cuộc họp có sự tham gia của phòng Văn hoá - Xã hội phường, lãnh đạo nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh. Cuộc họp lắng nghe, chia sẻ và trao đổi các ý kiến có liên quan đến hoạt động bán trú trong tình hình hiện nay.

Báo cáo nêu rõ Sở An toàn thực phẩm sẽ phối hợp nhà trường để tổ chức lại bữa ăn bán trú từ ngày 15-4 nhằm bảo đảm các điều kiện an toàn thực phẩm, có giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng.

Kết quả bước đầu kiểm tra cơ sở cung cấp suất ăn bán trú chưa phát hiện hành vi vi phạm an toàn thực phẩm. Hiện Sở đã xác định các đơn vị cung cấp nguyên liệu thực phẩm và đang tiếp tục truy xuất, kiểm tra. Các mẫu thực phẩm, mẫu nước và mẫu môi trường đã được gửi xét nghiệm, hiện đang chờ kết quả. Vì thế, chưa đủ cơ sở để kết luận nguyên nhân chính thức của vụ việc. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

Trước đó, như PLO có đưa tin, vào ngày 8-4, nhiều học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt, một số trường hợp kèm đau đầu, mệt mỏi. Trước tình hình trên, trường đã tạm dừng bán trú từ ngày hôm đó.

Theo ghi nhận của Sở Y tế TP.HCM đến tối ngày 13-4, có 187 học sinh tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới, TP.HCM) xuất hiện biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm.

Trong đó, 59 học sinh phải nhập viện điều trị nội trú, gồm: 39 học sinh tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, 16 học sinh tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, có 2 học sinh tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh, 1 học sinh tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn và 1 học sinh ở Bệnh viện Đa khoa Tân Định. Đến 8 giờ sáng ngày 13-4, còn 33 học sinh đang điều trị nội trú, đều trong tình trạng ổn định.

Liên quan đến sự việc trên, đến thời điểm này có 3 trường tạm dừng bữa ăn bán trú gồm Trường Tiểu học Bình Quới Tây, Trường THCS Lam Sơn và Trường THCS Bình Quới Tây.

Riêng Trường THCS Thanh Đa sau một ngày tạm dừng đã tổ chức lại từ ngày hôm nay theo ý kiến thống nhất của phụ huynh. Việc tổ chức bữa ăn có sự giám sát chặt chẽ của cán bộ quản lý, giáo viên và đội ngũ Sở An toàn thực phẩm TP.

Bên cạnh đó, Trường Tiểu học Đống Đa sau khi họp phụ huynh vẫn tiếp tục tổ chức bữa ăn bán trú. Đối với những phụ huynh không yên tâm, trường vẫn tạo điều kiện để phụ huynh đón con về vào giờ trưa.

Dự kiến, kết quả xét nghiệm mẫu bữa ăn bán trú vào ngày 7-4 tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây sẽ có trong tuần này.