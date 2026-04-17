Hơn 600 học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây ăn bán trú trong ngày đầu tổ chức lại 17/04/2026 16:32

(PLO)- Sau hơn một tuần tạm dừng do sự cố nghi ngộ độc thực phẩm, được sự thống nhất của phụ huynh, hôm nay (17-4), Trường Tiểu học Bình Quới Tây đã tổ chức bán trú trở lại.

Theo văn bản của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM ban hành trước đó, việc tổ chức bán trú tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây, phường Bình Quới, TP.HCM, được triển khai từ ngày 15-4. Tuy nhiên, trường chưa thể thực hiện vì phải lấy ý kiến phụ huynh.

Phụ huynh Trường Tiểu học Bình Quới Tây đến đón con vào trưa ngày 17-4. Ảnh: VD

Theo thông tin từ phía nhà trường, tại cuộc họp chiều 15-4, 95% phụ huynh đồng ý phương án tổ chức lại bữa ăn bán trú từ 17-4. Trường cũng đổi đơn vị cung cấp suất ăn để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Thống kê từ UBND phường Bình Quới, trưa nay có 603/900 học sinh tham gia bán trú. Nhiều gia đình vẫn đón con về vì chưa yên tâm.

Trước đó, như PLO đã đưa tin, vào ngày 8-4, hàng loạt học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây bị nôn ói, tiêu chảy, nhiều em phải nhập viện điều trị.

Theo thống kê từ Sở Y tế, gần 200 học sinh đến thăm khám và điều trị tại các bệnh viện. Sau khi tổ chức kiểm tra, lấy mẫu để phân tích, Sở Y tế TP.HCM công bố vi khuẩn Salmonella enteritidis chính là tác nhân gây ra vụ việc này.