TP.HCM: 25 ca nghi ngộ độc thực phẩm tại 1 trường tiểu học, có ca nặng phải thở máy 28/04/2026 09:42

(PLO)- TP.HCM vừa ghi nhận 25 ca nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm, phường Tân Thuận, trong đó 1 trẻ phải thở máy.

Ngày 28-4, Sở Y tế TP.HCM cho biết TP vừa ghi nhận 25 trường hợp nghi bị ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận, TP.HCM.

Cụ thể, theo báo cáo nhanh của một số cơ sở y tế, từ ngày 25-4 đến trưa 27-4-2026, 4 bệnh viện trên địa bàn TP đã tiếp nhận loạt ca bệnh nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận, TP.HCM.

Ghi nhận tổng số 25 trường hợp có các triệu chứng rối loạn tiêu hóa điển hình như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số ca kèm sốt. Trong đó, 23 học sinh và 2 người lớn.

Bệnh viện Nguyễn Thị Thập tiếp nhận 13 học sinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận 9 học sinh, Bệnh viện Khánh Hội tiếp nhận 1 học sinh và Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 2 người lớn (là bảo mẫu).

Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 2 ca người lớn (là bảo mẫu). Ảnh minh họa: THẢO PHƯƠNG

Trong các ca nhập viện, có 1 trẻ khi nhập viện Bệnh viện Nhi đồng 2 có dấu hiệu sốt cao, mất nước nặng có sốc, co gồng co giật, toan nặng.

Sau 1 ngày điều trị tích cực bằng chống sốc, vận mạch cao, thở máy, trẻ đã tỉnh táo, giảm sốt, giảm tiêu lỏng, ngưng vận mạch và cai thở máy.

Hiện các trường hợp nghi ngộ độc có tình trạng lâm sàng ổn định, được thăm khám, theo dõi và xử trí kịp thời. Đa số các ca đang được điều trị nội trú (23/25 trường hợp).

Sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế đã chỉ đạo tất cả cơ sở y tế rà soát công tác tiếp nhận điều trị người bệnh có liên quan yếu tố dịch tễ trên; bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm đã được Sở Y tế ban hành.

Trong trường hợp xuất hiện ca bệnh nặng, cần hội chẩn hoặc chuyển viện lên tuyến cao hơn. Đồng thời thực hiện chế độ báo cáo nhanh cho Sở Y tế và Sở An toàn thực phẩm, bao gồm tình hình thu dung, số ca nặng, kết quả vi sinh và biến chứng (nếu có), để kịp thời điều phối và thống nhất phác đồ điều trị.

Sở Y tế sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi có diễn tiến bất thường.

Cùng ngày, đại diện Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đã tiếp nhận vụ việc và đang tiến hành xác minh, điều tra.