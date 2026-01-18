Chủ cơ sở bánh mì Hồng Vân bị phạt 213 triệu, chịu toàn bộ chi phí điều trị cho người bị ngộ độc 18/01/2026 21:37

(PLO)- Chủ cơ sở bánh mì Hồng Vân ở Quảng Ngãi bị phạt 213 triệu đồng, đình chỉ hoạt động bốn tháng, buộc trả toàn bộ chi phí điều trị cho người bị ngộ độc.

Ngày 18-1, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông NH, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh nem chả, bánh mì Hồng Vân ở phường Cẩm Thành, tổng cộng 213 triệu đồng.

Theo quyết định, ông NH có bảy hành vi vi phạm trong quá trình sản xuất, kinh doanh bánh mì Hồng Vân.

Cụ thể, ông H bị phạt 7,5 triệu đồng do không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp phải đăng ký theo quy định; bị phạt hơn 34 triệu đồng do sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ để sản xuất, chế biến, cung cấp thực phẩm.

Ông H bị phạt 6 triệu đồng do quy trình sản xuất thực phẩm không bảo đảm nguyên tắc một chiều từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm cuối cùng; bị phạt 12,5 triệu đồng do nơi sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm không cách biệt với nguồn ô nhiễm bụi, hóa chất độc hại và các yếu tố gây hại khác.

Chủ cơ sở trên bị phạt 17,5 triệu đồng do vi phạm sản xuất, kinh doanh thực phẩm mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (bị phạt 17,5 triệu đồng; bị phạt 45 triệu đồng do sản xuất sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm nhưng không có bản tự công bố theo quy định; bị phạt 90 triệu đồng do sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

UBND tỉnh Quảng Ngãi áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm của cơ sở trong thời hạn bốn tháng.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, ông NH bị buộc đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định; thu hồi, tiêu hủy toàn bộ thực phẩm vi phạm. Ngoài ra, ông NH phải chịu toàn bộ chi phí liên quan đến việc xử lý vụ ngộ độc thực phẩm, khám, điều trị cho người bị ngộ độc theo quy định của pháp luật.

Trước đó, từ ngày 13-12-2025, nhiều bệnh nhân ở phường Nghĩa Lộ và phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi được ghi nhận có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mang thương hiệu Hồng Vân.

Ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi lấy mẫu xét nghiệm, yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động của chuỗi cơ sở này để phục vụ làm rõ nguyên nhân.