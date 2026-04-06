Ông Lavrov và ông Vương Nghị điện đàm, bàn chiến sự Trung Đông 06/04/2026 08:06

Ngày 5-4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm, bày tỏ ủng hộ việc sớm khởi động đối thoại chính trị - ngoại giao và thực hiện các bước nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

“Trong cuộc trao đổi, hai bên đã thảo luận về tình hình tại vịnh Ba Tư, cũng như các nỗ lực quốc tế nhằm sớm chấm dứt đối đầu tại khu vực quan trọng này và khởi động đối thoại chính trị, ngoại giao” - hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, 2 vị quan chức cũng thảo luận về việc tăng cường hợp tác Nga - Trung tại các diễn đàn quốc tế khác nhau, đặc biệt là tại Liên Hợp Quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (phải) hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 13-7-2025. Ảnh: Tân Hoa Xã

“Tại cuộc trao đổi, 2 nhà ngoại giao hàng đầu bày tỏ hài lòng trước sự tương đồng trong lập trường của Nga và Trung Quốc về phần lớn các vấn đề trong chương trình nghị sự toàn cầu, bao gồm tình hình xung quanh Iran” - tuyên bố nhấn mạnh.

Phần mình, ông Vương cho biết Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục phối hợp với Nga trong khuôn khổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, duy trì trao đổi kịp thời về các vấn đề lớn và cùng nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Ông Vương nhấn mạnh Trung Quốc luôn chủ trương giải quyết các điểm nóng quốc tế và khu vực thông qua đối thoại và đàm phán.

Theo vị bộ trưởng, tình hình Trung Đông vẫn đang xấu đi, xung đột tiếp tục leo thang, và giải pháp căn bản để bảo đảm an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz là sớm đạt được lệnh ngừng bắn và chấm dứt chiến tranh.