Iran lên tiếng việc Mỹ cứu phi công; Ông Trump kể chi tiết 7 tiếng chiến dịch; Tehran đánh rát loạt mục tiêu Israel, UAE, Bahrain, Kuwait 05/04/2026 20:48

(PLO)- Ông Trump kể chi tiết chiến dịch 7 giờ giải cứu phi công mất tích ở Iran; Tehran lên tiếng; Iran đánh rát loạt mục tiêu ở Israel, UAE, Bahrain, Kuwait; Israel không kích thủ đô Beirut, Lebanon thương vong lớn.

Tình hình Trung Đông tiếp tục nóng khi Iran tuyên bố tấn công loạt mục tiêu Mỹ và Israel.

Iran lên tiếng về chiến dịch giải cứu của Mỹ

Ngày 5-4, Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran tuyên bố đã bắn hạ 4 máy bay quân sự Mỹ trong không phận miền trung nước này, trong lúc Mỹ tiến hành chiến dịch giải cứu phi công.

Người phát ngôn của bộ tư lệnh - ông Ebrahim Zolfaghari nói rằng các máy bay bị bắn hạ gồm 2 máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules và 2 trực thăng Black Hawk, theo hãng thông tấn chính thức IRNA.

Ông Zolfaghari nói các mục tiêu này bị tấn công trong một chiến dịch phối hợp giữa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), quân đội chính quy, lực lượng dân quân Basij và lực lượng thực thi pháp luật tại khu vực phía nam tỉnh Isfahan.

Theo ông Zolfaghari, chiến dịch mà Mỹ gọi là “giải cứu” thực chất là một hoạt động “đánh lạc hướng và rút lui”, được triển khai dưới danh nghĩa giải cứu phi công từ một sân bay bỏ hoang ở phía nam Isfahan, và đã “thất bại hoàn toàn” trước sự hiện diện kịp thời của lực lượng Iran.

Ông Zolfaghari cũng cáo buộc ông Trump đang “tạo nhiễu dư luận” nhằm che giấu “thất bại cay đắng” của quân đội Mỹ.

Ông Trump kể chi tiết chiến dịch 7 giờ giải cứu phi công ở Iran

Ngày 5-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quân đội nước này đã thực hiện một chiến dịch đặc biệt để giải cứu một sĩ quan không quân bị thương nặng từ khu vực miền núi sâu bên trong lãnh thổ Iran.

Đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho hay người được giải cứu là một thành viên phi hành đoàn F-15, mang quân hàm đại tá và “được đánh giá rất cao”.

Theo ông, lực lượng quân sự Iran đã “tìm kiếm ráo riết với số lượng lớn và tiến rất gần” vị trí của sĩ quan này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Ông Trump nhấn mạnh đây là loại nhiệm vụ đột kích “hiếm khi được thực hiện” do mức độ nguy hiểm cao đối với con người và trang thiết bị.

Theo Tổng thống Mỹ, chiến dịch bao gồm 2 cuộc đột kích liên tiếp. Tổng thời gian lực lượng Mỹ hoạt động trên bầu trời Iran kéo dài khoảng 7 giờ.

Ông Trump ca ngợi đây là “một màn thể hiện đáng kinh ngạc về lòng dũng cảm và năng lực” của quân đội Mỹ.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết sẽ tổ chức họp báo cùng các lãnh đạo quân sự tại Phòng Bầu dục vào lúc 13 giờ ngày 6-4 (giờ địa phương) để cung cấp thêm thông tin về chiến dịch.

Trong một bài đăng khác sau đó không lâu, ông Trump tiếp tục cảnh báo Iran sẽ phải “sống trong địa ngục” nếu eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa.

. Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu ngày 5-4 ca ngợi cuộc giải cứu “đáng kinh ngạc” đối với phi công Mỹ mất tích, theo đài CNN.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz cùng ngày cho biết chiến dịch Mỹ giải cứu phi công bị thương tại Iran là minh chứng cho “sự phối hợp chặt chẽ” giữa Israel và Mỹ.

“Đây là một biểu hiện nữa của sự hợp tác chặt chẽ giữa Israel và Mỹ, ngay cả trong những thời điểm phức tạp nhất” - ông Katz nói, đồng thời gửi lời chúc mừng tới phía Mỹ.

Trước đó, một quan chức Israel nói với CNN rằng nước này đã hoãn một số kế hoạch tấn công Iran từ ngày 3-4 nhằm tránh ảnh hưởng đến chiến dịch giải cứu. Ngoài ra, theo 2 nguồn tin Israel, Tel Aviv cũng đã cung cấp hỗ trợ tình báo cho hoạt động tìm kiếm và giải cứu.

Israel không kích thủ đô Beirut, Lebanon báo cáo loạt thương vong

Ngày 5-4, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã bắt đầu một làn sóng không kích nhằm vào các cơ sở hạ tầng của lực lượng Hezbollah tại thủ đô Beirut (Lebanon), theo tờ The Times of Israel.

Trước đó, quân đội Israel đã cảnh báo sơ tán đối với toàn bộ khu vực Dahiyeh, đồng thời phát cảnh báo riêng đối với một tòa nhà mà Tel Aviv cho biết sẽ bị họ tấn công.

Bộ Y tế Lebanon sau đó thông báo một cuộc không kích của Israel vào khu vực phía nam thủ đô Beirut đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 39 người bị thương, theo số liệu ban đầu.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại ngoại ô phía nam Beirut, ngày 5-4. Ảnh: AFP

Cuộc tấn công xảy ra gần bệnh viện công lớn nhất Lebanon. Phóng viên hãng tin AFP tại hiện trường cho biết khoảng 20 người đã rời khỏi bệnh viện, trong khi khói bốc lên từ khu vực bị đánh trúng và máy bay chiến đấu Israel vẫn trinh sát trên bầu trời.

Iran đánh rát loạt mục tiêu ở Israel, UAE, Bahrain, Kuwait

Ngày 5-4, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành một đợt tấn công trả đũa sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào cầu B1 ở Karaj và các cơ sở hóa dầu tại Mahshahr.

Theo hãng tin Al Mayadeen, IRGC tuyên bố nhiều mục tiêu liên quan Israel và các cơ sở kinh tế của Mỹ trong khu vực đã bị tấn công.

Trong số đó có 1 cơ sở lọc nhiên liệu tại TP Haifa (Israel); các cơ sở khí đốt do các công ty Mỹ vận hành tại Habshan (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE); 1 nhà máy hóa dầu tại Al Ruwais (UAE); 1 cơ sở hóa dầu tại Sitra (Bahrain); và 1 tổ hợp hóa dầu tại Shuaiba (Kuwait).

IRGC cũng cảnh báo nếu các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào các mục tiêu dân sự của Tehran vẫn tiếp diễn, Iran sẽ tiến hành các đợt tấn công tiếp theo với quy mô và cường độ lớn hơn.

OPEC+ lo ngại các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng trong xung đột Iran

Một ủy ban của OPEC+ trong cuộc họp ngày 5-4 đã bày tỏ lo ngại về các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng trong cuộc chiến giữa Mỹ/Israel và Iran, cho rằng những cơ sở này tốn kém và mất nhiều thời gian để sửa chữa, từ đó ảnh hưởng đến nguồn cung, theo dự thảo tuyên bố mà hãng Reuters tiếp cận được.

“Ủy ban nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của việc bảo vệ các tuyến hàng hải quốc tế nhằm đảm bảo dòng chảy năng lượng không bị gián đoạn” - dự thảo nêu.

“Tổ chức cũng bày tỏ lo ngại về các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, lưu ý rằng việc khôi phục các cơ sở bị hư hại để hoạt động trở lại hoàn toàn vừa tốn kém vừa mất nhiều thời gian, qua đó ảnh hưởng đến khả năng cung ứng tổng thể” - trích dự thảo.