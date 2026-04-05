Cận cảnh chiến dịch 'vô cùng nguy hiểm' giải cứu phi công Mỹ mất tích ở Iran 05/04/2026 13:17

(PLO)- Phía Mỹ được cho là đã huy động hàng trăm binh sĩ lực lượng đặc nhiệm, hàng chục máy bay chiến đấu, trực thăng, cùng với nhân sự tình báo trong chiến dịch giải cứu viên phi công mất tích sau khi máy bay F-15 bị bắn rơi ở Iran.

Đầu ngày 5-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lực lượng Mỹ đã giải cứu thành công viên phi công mất tích trong vụ máy bay F-15 bị bắn rơi ở Iran.

Tờ The New York Times dẫn lời nhiều quan chức Mỹ cho biết lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã thực hiện chiến dịch giải cứu phi công nói trên vào tối 4-4. Tờ báo mô tả chiến dịch này là một hoạt động “đầy rủi ro” vì tiến sâu vào lãnh thổ đối phương.

Máy bay Mỹ ở tây nam Iran hôm 3-4. Ảnh: AFP

Phía Mỹ đã huy động hàng trăm binh sĩ lực lượng đặc nhiệm, hàng chục máy bay chiến đấu, trực thăng, cùng với nhân sự tình báo mạng, không gian và các hình thức tình báo khác.

Máy bay tấn công của Mỹ được cho đã thả bom và nổ súng vào các đoàn xe của Iran để ngăn họ tiếp cận khu vực mà phi công đang ẩn náu. Khi lực lượng Mỹ tiến đến gần vị trí viên phi công thì nổ ra cuộc đấu súng giữa lực lượng Mỹ và một nhóm người chưa xác định.

Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết phía Mỹ không ghi nhận thương vong trong chiến dịch giải cứu trên. Tất cả binh sĩ đặc nhiệm và phi công đều trở về an toàn. Máy bay cứu hộ được cho là đã chở phi công chiếc F-15 về Kuwait để điều trị.

Theo The New York Times, sau khi tiếp cận được phi công trên, lực lượng Mỹ đã điều động 2 máy bay vận tải chở các binh sĩ đặc nhiệm và phi công đến nơi an toàn, nhưng trong quá trình di chuyển 2 máy bay này đã gặp trục trặc.

Các chỉ huy quyết định điều 3 máy bay mới đến để đưa toàn bộ binh sĩ đặc nhiệm và phi công đến khu vực an toàn. Sau đó, họ đã cho nổ 2 máy bay bị hỏng để tránh các máy bay này bị phía Iran thu giữ.

Một quan chức cấp cao của quân đội Mỹ mô tả nhiệm vụ giải cứu phi công là một trong những nhiệm vụ khó khăn và phức tạp nhất trong lịch sử các hoạt động đặc nhiệm của Mỹ.

Mảnh vỡ máy bay F-15 bị bắn rơi ở Iran. Ảnh: MEHR NEWS

Ông Mark MacCarley – thiếu tướng về hưu của quân đội Mỹ – cũng cho rằng đây là một nhiệm vụ “vô cùng nguy hiểm”, vì địa hình khu vực máy bay rơi là đồi núi và “ở nơi hoang vắng”, trong khi chính quyền Iran đã treo thưởng cho ai bắt được phi công này.

Theo The New York Times, chiếc F-15 bị lực lượng Iran bắn hạ hôm 3-4. Sau vụ việc, 2 phi công đã nhảy dù khỏi buồng lái. Một phi công công trong số này đã được lực lượng Mỹ giải cứu nhanh chóng sau đó.

Trong suốt khoảng 48 giờ sau đó, Mỹ đã thực hiện một chiến dịch tìm kiếm phi công còn lại. Vào thời điểm bị mất tích, phi công trên có mang theo một khẩu súng lục.