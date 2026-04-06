Ông Zelensky tới Syria, bàn loạt vấn đề cả chuyện đàm phán với Nga 06/04/2026 05:39

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công du Syria, hội đàm với Tổng thống Ahmad al-Sharaa tại Damascus, bàn nhiều vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương.

Ngày 5-4, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã tới Syria và có cuộc hội đàm với Tổng thống Syria - ông Ahmad al-Sharaa tại thủ đô Damascus, theo đài Syria TV.

Sau cuộc hội đàm, ông Zelensky cho biết nội dung các cuộc họp tập trung vào tình hình khu vực liên quan Iran, hợp tác kinh tế, cũng như các dự án cơ sở hạ tầng và năng lượng.

“Chúng tôi đã thảo luận toàn diện các lĩnh vực: từ các vấn đề an ninh, quốc phòng và tình hình khu vực xuất phát từ những diễn biến xung quanh Iran, cho đến hợp tác về năng lượng và cơ sở hạ tầng giữa hai nước” - ông Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky (phải) đã tới Syria và có cuộc hội đàm với người đồng cấp Syria - ông Ahmad al-Sharaa tại thủ đô Damascus ngày 5-4. Ảnh: X

Nhà lãnh đạo Ukraine thông tin thêm rằng hai bên sẽ tiếp tục hợp tác trong các vấn đề an ninh lương thực và tái thiết hậu chiến, đồng thời thảo luận về tiến trình đàm phán liên quan cuộc chiến của Nga tại Ukraine.

Cũng theo ông Zelensky, khuôn khổ đối thoại tại Damascus còn bao gồm một cuộc họp 3 bên giữa Ukraine, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Zelensky khẳng định Ukraine đang “xây dựng các mối quan hệ mới, những cơ hội mới và mở rộng nỗ lực bảo đảm an ninh” thông qua việc hợp tác với các đối tác trong khu vực.

"Chúng tôi tiếp tục thúc đẩy nền ngoại giao chủ động của Ukraine vì mục tiêu an ninh thực chất và hợp tác kinh tế. Mọi quốc gia, mọi khu vực đều xứng đáng có được một cuộc sống hòa bình" - Tổng thống Zelensky cho hay.

Phần mình, Tổng thống Ahmad al-Sharaa cho biết các cuộc thảo luận với ông Zelensky tập trung vào các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế và trao đổi chuyên môn giữa hai nước, theo hãng thông tấn SANA.

Trong một bài đăng trên nền tảng X, ông al-Sharaa nhấn mạnh chuyến thăm phản ánh định hướng của Syria trong việc mở rộng quan hệ đối tác quốc tế theo hướng thúc đẩy phát triển và củng cố ổn định.

Theo tờ Kyiv Independent, Syria là điểm đến mới nhất trong chuỗi các chuyến công du Trung Đông của nhà lãnh đạo này, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran đang diễn ra.

Chuyến công du của ông Zelensky tới Damascus là chuyến thăm cấp lãnh đạo đầu tiên kể từ khi quan hệ ngoại giao giữa Ukraine và Syria được khôi phục vào tháng 9-2025, thời điểm ông Zelensky và ông al-Sharaa gặp nhau bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York (Mỹ).

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Ukraine đã thực hiện chuyến công du tới khu vực vùng Vịnh và gặp các nhà lãnh đạo tại Qatar, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).