Gần 100 trẻ em tử vong nghi do dịch sởi ở Bangladesh

Ngày 5-4, Bangladesh cho biết nước này nghi ngờ bệnh sởi đã khiến ít nhất 98 trẻ em tử vong trong ba tuần qua, theo hãng tin AFP.

Tuần trước, Thủ tướng Bangladesh - ông Tarique Rahman đã chỉ đạo hai bộ trưởng cấp cao đi khắp cả nước để đánh giá quy mô đợt bùng phát nhằm hỗ trợ điều phối ứng phó.

Dữ liệu do Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Bangladesh công bố hôm 5-4 cho thấy số trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi có triệu chứng nghi mắc sởi tăng vọt lên 6.476 trường hợp.

Số ca sởi được xác nhận ở trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi hiện là 826 ca với 16 trường hợp tử vong. Các chuyên gia cho biết trong nhiều trường hợp, việc xét nghiệm không được thực hiện hoặc bệnh nhân tử vong trước khi có thể tiến hành xét nghiệm.

“So với những năm trước, số trẻ bị ảnh hưởng cao hơn và số ca tử vong cũng cao hơn” - ông Halimur Rashid, giám đốc Cục Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm Bangladesh, nói với hãng tin AFP.

Gần 100 trẻ tử vong nghi do dịch sởi bùng phát ở Bangladesh. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Ông Rashid cho rằng đợt bùng phát có thể do “nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm tình trạng thiếu vaccine”.

Bangladesh đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể trong tiêm chủng để kiểm soát các bệnh truyền nhiễm, nhưng chiến dịch tiêm vaccine dự kiến vào tháng 6-2024 đã bị trì hoãn do chính biến.

Các quan chức cho biết phần lớn trẻ em Bangladesh được tiêm vaccine khi 9 tháng tuổi, mặc dù nhiều trẻ nhiễm bệnh trong đợt bùng phát gần đây mới chỉ 6 tháng tuổi.

Thủ đô Dhaka đã xác định 30 khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất và đã bắt đầu chương trình tiêm chủng. Bộ trưởng Y tế Bangladesh - ông Sardar Shakhawat Hossain Bakul cho biết chiến dịch tiêm chủng sẽ bao phủ “các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất” trước khi mở rộng sang các khu vực khác.

Theo dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số ca nghi mắc cao nhất từng được ghi nhận ở Bangladesh là vào năm 2005 với 25.934 trường hợp. Con số này đã giảm đáng kể trong những năm tiếp theo.

Theo WHO, sởi là một trong những bệnh truyền nhiễm dễ lây lan nhất thế giới và lây qua đường hô hấp khi người bệnh ho hoặc hắt hơi. Mặc dù bệnh có thể ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi, nhưng phổ biến nhất ở trẻ em và có thể gây biến chứng như viêm não và các vấn đề hô hấp nghiêm trọng.

Theo số liệu mới nhất, WHO ước tính mỗi năm có tới 95.000 ca tử vong do sởi trên toàn cầu, chủ yếu ở trẻ dưới 5 tuổi chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ.

Hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu cho bệnh sởi.