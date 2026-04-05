Người dân TP.HCM được khám bệnh miễn phí nhân ngày Sức khỏe toàn dân 05/04/2026 16:54

(PLO)- Người dân TP.HCM vui mừng vì được khám sàng lọc, tầm soát bệnh lý chuyên khoa miễn phí ngay tại địa phương nhân ngày Sức khỏe toàn dân.

Ngày 5-4, UBND TP.HCM tổ chức lễ phát động Ngày Sức khỏe toàn dân (7-4) tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM).

Bộ Chính trị quyết định lấy ngày 7-4 hằng năm là Ngày Sức khỏe toàn dân và năm 2026 là năm đầu tiên triển khai với chủ đề: "Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh".

Người dân đồng diễn dưỡng sinh hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Cùng ngày, Sở Y tế TP.HCM điều phối 58 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa và trung tâm y tế trên địa bàn tổ chức khám sàng lọc, tầm soát bệnh lý chuyên khoa miễn phí tại 64 phường, xã trên địa bàn TP.

Khám sàng lọc, tầm soát bệnh lý chuyên khoa miễn phí hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Yên tâm khi khám bệnh gần nhà

Có mặt tại điểm khám Trạm Y tế phường Bảy Hiền từ sớm, bà Nguyễn Thị Quý (70 tuổi, ngụ phường Bảy Hiền) cho biết thường xuyên đến trạm y tế địa phương để thăm khám, chủ yếu vì các vấn đề như khó ngủ, ho và đau nhức xương khớp do tuổi già. Mỗi khi tái phát, bà được bác sĩ kê thuốc điều trị và theo dõi định kỳ hằng tháng, rất yên tâm và tin tưởng.

Trước đây bà từng khám ở Bệnh viện Trưng Vương nhưng do tuổi cao, đi lại khó khăn nên chuyển sang khám gần nhà cho tiện. Tại trạm y tế, bà được thực hiện các xét nghiệm như thử máu, siêu âm tim, siêu âm bụng, điện tâm đồ.

BS Võ Trung Thành, Trưởng khoa Khám bệnh Trạm Y tế phường Bảy Hiền, thăm khám cho bà Nguyễn Thị Quý. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Chính sách khám miễn phí của TP rất ý nghĩa vì giúp người dân được chăm sóc sức khỏe, phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời. Tôi mong chương trình sẽ tiếp tục duy trì lâu dài để người dân thuận tiện theo dõi sức khỏe, hưởng lợi từ chính sách” – bà Quý nói.

Còn bà Nguyễn Thị Hồng (67 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa) đến điểm khám UBND phường Xuân Hòa để khám tổng quát trong chương trình khám miễn phí cho người dân. Bà Hồng có bệnh nền tăng huyết áp và tim mạch, uống thuốc đều đặn. Nay được khám tổng quát miễn phí ngay tại địa phương, bà thấy rất thuận tiện và ý nghĩa.

Bà Nguyễn Thị Hồng lấy máu xét nghiệm tại điểm khám UBND phường Xuân Hòa. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Tại đây, bà được đo huyết áp, lấy máu xét nghiệm, khám da liễu và siêu âm, kết quả sẽ nhận sau hai ngày. “Được khám miễn phí giúp phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời, tôi rất mừng và yên tâm. Nếu duy trì chương trình này sẽ rất tốt cho người già, có nhiều bệnh nền, vì không phải ai cũng có điều kiện đi khám định kỳ thường xuyên” – bà Hồng chia sẻ.

Tại điểm khám Trường Tiểu học Bình Hưng (xã Bình Hưng), bà Nguyễn Thị Tiết cho biết thường xuyên tham gia các đợt khám sức khỏe cộng đồng ngay tại địa phương, dù bảo hiểm y tế đăng ký tại Bệnh viện An Bình.

Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định khám cho người dân tại điểm khám Trường Tiểu học Bình Hưng. Ảnh: BVCC

Theo bà, việc khám định kỳ rất cần thiết vì giúp người lớn tuổi nắm rõ tình trạng bệnh tật, từ đó có hướng chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Bà đặc biệt đánh giá cao các chương trình khám dành cho người cao tuổi và cựu chiến binh, bởi nhiều người không có điều kiện theo dõi sức khỏe thường xuyên.

“Khi được đoàn y, bác sĩ từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định về khám theo chương trình khám miễn phí của TP, tôi cảm nhận quy trình diễn ra gọn gàng, hợp lý, từ nộp giấy, đo huyết áp, lấy máu đến siêu âm đều trật tự, không chen lấn. Tôi rất hài lòng và cảm ơn các y bác sĩ cùng chính quyền TP đã quan tâm, hỗ trợ người dân địa phương được khám bệnh kịp thời, miễn phí” – bà Tiết bày tỏ.

Y bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất thăm khám cho người dân ở Trạm Y tế phường Tân Sơn Nhất. Ảnh: BVCC

Quản lý, điều trị bệnh hiệu quả tại tuyến cơ sở

BS CKII Lưu Quốc Hải, Giám đốc Trạm Y tế phường Xuân Hòa, cho biết trong đợt khám này, trạm y tế phối hợp các bệnh viện như Y học cổ truyền, Da liễu, Mắt… tổ chức đo sinh hiệu, xét nghiệm, siêu âm, khám chuyên khoa và nội tổng quát.

Chương trình dự kiến khám 250 người nhưng mở rộng cho tất cả đối tượng tham gia nhằm vừa khám, vừa thu thập dữ liệu. Sau khám sàng lọc, dữ liệu được phân về 6 đội quản lý địa bàn để theo dõi, nhắc tái khám, cấp thuốc hoặc khám tại nhà với bệnh nhân mạn tính.

BS CKII Lưu Quốc Hải hướng dẫn người dân quét mã QR để khai báo thông tin sức khỏe. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Tại đây, người dân được khuyến khích quét mã QR để khai báo thông tin sức khỏe, giúp trạm nhanh chóng xây dựng dữ liệu và sàng lọc các nhóm ưu tiên như người cao tuổi, bệnh mạn tính, mẹ và trẻ em.

“Việc khám định kỳ giúp phát hiện sớm bệnh như tăng huyết áp, tiểu đường, từ đó quản lý, điều trị hiệu quả tại tuyến cơ sở, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên. Những trường hợp nặng sẽ được hội chẩn và chuyển tuyến kịp thời” – BS Hải chia sẻ.

Người cao tuổi khám miễn phí tại điểm khám UBND phường Xuân Hòa. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Bà Đào Thị Thanh Nga, Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế phường Bảy Hiền, cho biết trạm khám cho khoảng 150 người, trong đó phần lớn là người lớn tuổi. Người dân được khám đo sinh hiệu, xét nghiệm, siêu âm, tầm soát tim mạch, tiểu đường, ung thư tiền liệt tuyến và các bệnh mạn tính.

Sau khám, dữ liệu được nhập phần mềm để quản lý. Các trường hợp bệnh nhẹ sẽ được tư vấn, hẹn tái khám và điều trị tại trạm, còn ca vượt khả năng sẽ chuyển tuyến trên. Tại đây, Bệnh viện Thống Nhất hỗ trợ máy siêu âm, điện tim và nhân sự xét nghiệm.

Người dân khám miễn phí tại Trạm Y tế phường Bảy Hiền. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Trạm đang xây dựng kế hoạch, ưu tiên nhóm nguy cơ, đồng thời được tăng cường nhân lực với khoảng 10 bác sĩ, đảm bảo đủ điều kiện để sẵn sàng triển khai khám tầm soát cho người dân TP khi được điều động. Về lâu dài, trạm tiếp tục được hỗ trợ hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn thuốc nhằm đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân” – bà Nga nói.

Chủ động phòng bệnh vì một Việt Nam khỏe mạnh Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại lễ mít-tinh hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân. Ảnh: THẢO PHƯƠNG Ngày 7-4 hằng năm là ngày Sức khỏe Thế giới do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khởi xướng, kêu gọi các quốc gia và mỗi người dân hành động vì sức khỏe. Tại Việt Nam, ngày Sức khỏe toàn dân mang thông điệp “Chủ động phòng bệnh vì một Việt Nam khỏe mạnh”, thể hiện định hướng chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh, nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục suốt đời, phù hợp tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. TP.HCM xác định rõ quan điểm lấy người dân làm trung tâm, dự phòng làm nền tảng, y tế cơ sở làm nòng cốt, cộng đồng là không gian chăm sóc sức khỏe. TP cũng thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc hưởng ứng mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân. Người dân khám miễn phí tại điểm Trạm Y tế xã Nhà Bè. Ảnh: BVCC Sức khỏe là nền tảng cho chất lượng sống và sự phát triển bền vững. Một đô thị phát triển phải có người dân khỏe mạnh, môi trường an toàn và hệ thống y tế đủ năng lực chăm sóc từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở. Thời gian qua, TP.HCM đã củng cố y tế cơ sở, mở rộng chăm sóc ban đầu, tăng cường phòng chống dịch, đẩy mạnh tầm soát bệnh, chăm lo sức khỏe học đường, tâm thần, dinh dưỡng và người cao tuổi. Đặc biệt, ngành y tế đã triển khai các mô hình thiết thực như đội chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng và tổ chức khám, tầm soát miễn phí tại 64 trạm y tế. Để phong trào lan tỏa, mỗi người dân cần chủ động rèn luyện, ăn uống hợp lý, giữ vệ sinh, hạn chế rượu bia, thuốc lá, khám sức khỏe định kỳ. Ngành y tế cần tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng chăm sóc ban đầu, quản lý sức khỏe theo y học gia đình. Các địa phương, đơn vị cần phối hợp xây dựng môi trường sống lành mạnh. Mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ góp phần tạo nên một TP.HCM khỏe mạnh, phát triển bền vững. Ông NGUYỄN MẠNH CƯỜNG, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM