Phấn đấu tuổi thọ trung bình của người Việt đạt 75,5 tuổi vào năm 2030 05/04/2026 13:58

(PLO)- Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 tuổi thọ trung bình của người dân đạt 75,5 tuổi. Trong đó, thời gian sống khỏe mạnh của mỗi người phải đạt ít nhất 68 năm.

Ngày 5-4, tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Bộ Y tế tổ chức lễ mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân 7-4 với chủ đề Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, lãnh đạo nhiều bộ, ngành, địa phương và đại diện các tổ chức quốc tế.

Đây là năm đầu tiên Ngày Sức khỏe toàn dân được tổ chức sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nghị quyết thống nhất lấy ngày 7-4 hằng năm là Ngày Sức khỏe toàn dân, thể hiện định hướng chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh.

Các đại biểu ấn nút khởi động Ngày Sức khỏe toàn dân. Ảnh: ĐĂNG HẢI

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết ngành y tế đang đứng trước nhiều thách thức mới khi mô hình bệnh tật thay đổi, các bệnh không lây nhiễm gia tăng, dân số già hóa nhanh và nguy cơ dịch bệnh mới nổi luôn hiện hữu.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, Nghị quyết 72 đã đưa ra định hướng chiến lược dài hạn cho ngành y tế với thông điệp Dự phòng là then chốt - Cơ sở là nền tảng - nhân dân là trung tâm.

“Ngày Sức khỏe toàn dân lần đầu tiên được tổ chức là dấu mốc lớn để hiện thực hóa mục tiêu tăng tuổi thọ khỏe mạnh, giảm chi phí chữa bệnh, củng cố y tế cơ sở và lấy sự hài lòng của người dân làm trung tâm” - Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh.

Bộ trưởng Y tế cho biết lần đầu tiên các mục tiêu định lượng về tầm vóc, thể lực được đặt ra. Cụ thể, đến năm 2030, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam phấn đấu đạt 75,5 tuổi, trong đó ít nhất 68 năm sống khỏe mạnh; chiều cao trung bình của trẻ em, thanh thiếu niên tăng tối thiểu 1,5 cm.

Bà Đào Hồng Lan khẳng định dù hệ thống y tế có hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế ý thức tự bảo vệ sức khỏe của mỗi người dân.

Các đại biểu tham gia đi bộ hưởng ứng chương trình mít tinh phát động Ngày Sức khoẻ toàn dân. Ảnh: ĐĂNG HẢI

Sức khỏe không thể được xây dựng hoàn toàn bằng thuốc men hay tiền bạc mà bắt đầu từ những thói quen nhỏ nhất hằng ngày.

Từ đó, Bộ Y tế kêu gọi người dân tích cực rèn luyện thể dục thể thao, thực hành dinh dưỡng khoa học, thay đổi thói quen sinh hoạt theo hướng lành mạnh, đồng thời chủ động khám sức khỏe, tầm soát định kỳ để phát hiện bệnh sớm.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ mít tinh, ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh việc chọn ngày 7-4 là Ngày Sức khỏe toàn dân không chỉ là hoạt động mang tính phong trào mà là định hướng chiến lược lớn của Đảng và Nhà nước.

Bộ Chính trị quyết định lấy ngày 7-4 hằng năm là Ngày Sức khỏe toàn dân và năm 2026 là năm đầu tiên triển khai với chủ đề “Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

Đây không chỉ là một hoạt động phát động mang tính phong trào, mà là một định hướng chiến lược lớn, chuyển mạnh từ tư duy “chữa bệnh là chính” sang “phòng bệnh là trọng tâm, căn cơ, lâu dài”; đặt sức khỏe nhân dân vào trung tâm của mọi chính sách phát triển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: ĐĂNG HẢI

Theo ông Trịnh Văn Quyết, cơ cấu bệnh tật đang thay đổi nhanh chóng, các bệnh không lây nhiễm ngày càng gia tăng, già hóa dân số diễn ra mạnh mẽ trong khi nguy cơ dịch bệnh mới luôn tiềm ẩn. Nếu không chủ động phòng bệnh, xã hội sẽ phải trả giá lớn về chi phí y tế, chất lượng cuộc sống và sức cạnh tranh quốc gia.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các cấp, ngành xây dựng và lan tỏa mạnh mẽ văn hóa sức khỏe trong toàn xã hội; để việc rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý, duy trì lối sống khoa học, khám sức khỏe định kỳ trở thành thói quen của mỗi người dân.

Người dân được khám, tư vấn sức khỏe tại lễ mít tinh. Ảnh: ĐĂNG HẢI

Ông cũng yêu cầu tập trung phát triển y tế dự phòng, y tế cơ sở, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu có chất lượng, thuận tiện và kịp thời.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong dự báo, quản lý sức khỏe; triển khai hiệu quả hồ sơ sức khỏe điện tử để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và đông đảo người dân đã tham gia đi bộ hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân, đồng thời tham quan các khu vực tư vấn, khám sức khỏe, hướng dẫn dinh dưỡng và luyện tập thể chất.

Theo ban tổ chức, Ngày Sức khỏe toàn dân sẽ được duy trì thường niên vào ngày 7-4 nhằm tạo đợt cao điểm truyền thông, lan tỏa thông điệp chăm sóc sức khỏe chủ động trong cộng đồng.

“Mỗi người dân hãy bắt đầu từ chính mình; mỗi gia đình là một pháo đài phòng bệnh; mỗi cơ quan, địa phương là một điểm sáng về chăm sóc sức khỏe cộng đồng” - ông Trịnh Văn Quyết kêu gọi.