Người cao tuổi ở Hà Nội được tư vấn, chăm sóc sức khoẻ miễn phí 31/01/2026 13:19

(PLO)- Hơn 1.000 người cao tuổi ở TP Hà Nội đã trực tiếp tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe tại chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Ngày 31-1, tại Tượng đài Lý Tự Trọng (Hà Nội), Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi – Vì một Việt Nam khỏe mạnh năm 2026.

Chương trình hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi thông qua các hoạt động khám, sàng lọc, tư vấn sức khỏe và hỗ trợ dinh dưỡng khoa học.

Hoạt động được triển khai nhằm thực hiện Nghị quyết số 72/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; chào mừng thành công Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV; đồng thời là hoạt động thiết thực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026.

Hơn 1.000 người cao tuổi tại Hà Nội được thăm khám miễn phí. Ảnh: ĐĂNG HẢI

Hơn 1.000 người cao tuổi trên địa bàn TP Hà Nội đã trực tiếp tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe tại chương trình.

Đội ngũ y, bác sĩ đến từ các bệnh viện: K, Bạch Mai, Nội tiết Trung ương, Mắt Trung ương, Y học Cổ truyền Trung ương, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Châm cứu Trung ương, Phổi Trung ương, Tai Mũi Họng Trung ương, Bệnh viện Giao thông Vận tải… trực tiếp thăm khám, tư vấn.

Các y, bác sĩ đã khám, tư vấn các chỉ số sức khỏe cơ bản như huyết áp, chiều cao, cân nặng, chỉ số khối cơ; sàng lọc nguy cơ dinh dưỡng; xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu với 18 chỉ số; thực hiện các cận lâm sàng theo chỉ định của bác sĩ như siêu âm ổ bụng, điện tim, chụp X-quang phổi.

Người cao tuổi tham gia chương trình còn được tư vấn cài đặt ứng dụng quản lý sức khỏe từ xa, tiếp cận giải pháp tư vấn y tế ứng dụng AI, tham gia các hoạt động thể dục phù hợp và nhận các phần quà dinh dưỡng.

Anh Nguyễn Hữu Tú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: ĐĂNG HẢI

“Nghị quyết 72 đã đặt ra những định hướng rất rõ ràng về việc chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe, từ bị động sang chủ động, từ cá nhân sang cộng đồng. Với tinh thần tiên phong của lực lượng thầy thuốc trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam xác định trách nhiệm không chỉ là tham gia khám chữa bệnh, mà còn là lực lượng đi đầu trong việc đưa các chủ trương lớn của Đảng vào cuộc sống, bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực và bền bỉ, đặc biệt đối với nhóm người cao tuổi – nhóm dân số đang ngày càng gia tăng và cần được chăm sóc toàn diện hơn”- anh Nguyễn Hữu Tú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, nhấn mạnh.

Chương trình không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ y tế trước mắt mà còn góp phần hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động, khuyến khích người cao tuổi quan tâm hơn đến vận động thể chất, dinh dưỡng khoa học và theo dõi sức khỏe định kỳ, qua đó nâng cao chất lượng sống khi về già.

Đồng hành cùng chương trình, bà Đinh Hồng Ngọc, Giám đốc Truyền thông & Đối ngoại Abbott Việt Nam, cho biết chăm sóc sức khỏe không chỉ bắt đầu khi có bệnh mà cần được xây dựng từ sớm thông qua chế độ dinh dưỡng khoa học, vận động phù hợp và sự chủ động của mỗi cá nhân, từ đó góp phần hình thành hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe bền vững, lấy phòng ngừa và dinh dưỡng làm nền tảng.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cùng các nhãn hàng sữa đã trao tặng 1.000 phần quà dinh dưỡng cho người cao tuổi tham gia chương trình, đồng thời gửi tặng thêm 100 phần quà chúc Tết đến người cao tuổi trên địa bàn TP Hà Nội, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và đồng hành trong cộng đồng.