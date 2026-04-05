Vì sao người trên 50 tuổi có bệnh nền dễ gặp biến chứng do zona? 05/04/2026 12:03

(PLO)- Người trên 50 tuổi mắc bệnh nền thường có hệ miễn dịch kém, có nguy cơ bị zona tấn công cao hơn bình thường.

Công ty TNHH Dược phẩm GSK Việt Nam vừa công bố dữ liệu nghiên cứu mới nhất về mối quan tâm về tác động của bệnh zona đối với sức khỏe hàng ngày.

Khảo sát được thực hiện với hơn 6.000 người từ 50 tuổi trở lên tại 10 quốc gia, nhằm tìm hiểu về mức độ nhận thức và trải nghiệm thực tế với bệnh zona ở những người có một số bệnh mạn tính nhất định. Đây là nhóm người có nguy cơ mắc zona cao hơn và dễ gặp phải các biến chứng nghiêm trọng hơn do zona gây ra.

Kết quả cho thấy, hơn 3/4 người tham gia khảo sát (78%) lo ngại bệnh zona có thể gây gián đoạn cuộc sống hằng ngày; trong khi 72% quan ngại căn bệnh này có thể dẫn đến việc nằm viện dài ngày.

Nhiều người lo ngại zona sẽ gây ra nhiều gián đoạn trong cuộc sống. Ảnh minh họa: HẠ QUYÊN

Đáng chú ý, hơn một nửa số người được khảo sát (54%) cho biết họ vẫn chưa chủ động tham vấn nhân viên y tế về bệnh zona. Những phát hiện này cho thấy tầm quan trọng của việc đưa zona vào chương trình quản lý và chăm sóc bệnh mạn tính.

Cạnh đó, báo cáo cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc đẩy mạnh giáo dục sức khỏe cộng đồng liên quan đến nguy cơ và tác động của bệnh zona đối với người lớn từ 50 tuổi trở lên đang sống chung với một số bệnh mạn tính nhất định.

Theo khảo sát, trong số những người từng mắc bệnh zona, có tới 42% ghi nhận tình trạng đau nhức nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến quá trình sinh hoạt hàng ngày; nổi bật hơn, 33% cho biết căn bệnh này đã khiến họ phải nghỉ việc hoặc không thể tham gia các hoạt động xã hội.

Trên phạm vi toàn cầu, cứ 3 người trưởng thành thì có 1 người có nguy cơ mắc bệnh zona thần kinh trong đời, vi rút gây bệnh có thể tái hoạt và phát triển bệnh nghiêm trọng ở những người đang sống chung với các bệnh tim mạch, đái tháo đường, thận mạn tính...

Đây là nhóm người có nguy cơ mắc zona cao hơn so với người bình thường. Các nghiên cứu lâm sàng đã chứng minh rằng các bệnh lý nền như bệnh tim mạch, thận mạn tính hoặc đái tháo đường có liên quan đến tăng nguy cơ mắc zona lần lượt là 34%, 29% và 38%.

Dù có nhiều lo ngại về các biến chứng nghiêm trọng của bệnh zona, nhưng nhận thức về mối liên hệ giữa hệ miễn dịch suy yếu, tình trạng bệnh lý mạn tính và sự tái hoạt động của vi rút gây bệnh zona của người tham gia khảo sát vẫn còn khá hạn chế.

Cứ bốn người thì có một người tin rằng tình trạng bệnh lý mạn tính không gây ảnh hưởng đến hệ miễn dịch cũng như nguy cơ mắc bệnh zona. Bên cạnh đó, gần một nửa (46%) số người được hỏi không nhận thức được rằng các bệnh lý nền có thể làm tăng nguy cơ gặp phải các tình trạng zona nghiêm trọng.

Tiến sĩ Elena DeAngelis, Giám đốc Y khoa, GSK Việt Nam, cho biết: “Mặc dù người trưởng thành nhận thức được tầm quan trọng của việc quản lý định kỳ đối với các bệnh lý mạn tính, nhưng nhiều người vẫn chưa hiểu rõ về tác động sâu rộng của chúng đến hệ miễn dịch.

Cùng với sự suy giảm miễn dịch tự nhiên theo tuổi tác, các tình trạng như đái tháo đường hay bệnh thận cũng ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của cơ thể. Các bệnh lý mạn tính khác như bệnh tim mạch, COPD hay hen suyễn cũng làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh zona. Việc hiểu rõ các yếu tố nguy cơ này là cần thiết để đưa việc phòng ngừa zona trở thành một phần ưu tiên trong các cuộc thảo luận về lão hóa khỏe mạnh.”