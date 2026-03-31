6 thói quen gây bệnh tim mạch và lời khuyên của bác sĩ để bảo vệ tim 31/03/2026 18:32

(PLO)- Ngủ không đủ giấc, ngồi lâu và chế độ ăn uống không lành mạnh là những yếu tố góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Bệnh tim mạch thường là kết quả của nhiều năm duy trì các thói quen nhỏ nhặt, làm suy yếu sức khỏe tim mạch dần dần. Việc nhận biết sớm những thói quen này giúp bạn kiểm soát và thay đổi trước khi gây ra tổn thương lâu dài.

Ngủ ít hơn sáu tiếng mỗi đêm thường xuyên làm gián đoạn quá trình giảm huyết áp tự nhiên của cơ thể vào ban đêm. Ảnh: AI.



Bác sĩ Kunal Sood, chuyên gia gây mê và điều trị đau can thiệp (Mỹ), đã chỉ ra sáu thói quen thường ngày gây hại cho tim. Những thói quen sinh hoạt này có thể làm tăng nguy cơ tim mạch ngay cả ở những người khỏe mạnh.

Hút thuốc làm tổn thương mạch máu

Hút thuốc gây tổn thương trực tiếp đến nội mô (lớp lót bên trong mạch máu) và làm giảm oxit nitric, một phân tử quan trọng giúp điều hòa huyết áp. Thói quen này cũng làm tăng viêm nhiễm và thúc đẩy hình thành cục máu đông.

Bác sĩ Sood nói: "Khói thuốc làm tổn thương nội mô, tăng viêm và thúc đẩy quá trình đông máu. Điều này cho phép LDL xâm nhập thành mạch, đẩy nhanh quá trình xơ vữa và gây mất ổn định mạch máu". Ngay cả khi hút thuốc ở mức độ thấp, nguy cơ mắc bệnh tim mạch vẫn tăng đáng kể.

Ngồi lâu làm suy giảm tuần hoàn máu

Việc ngồi lâu làm giảm đáng kể hoạt động cơ bắp và lưu thông máu. Sự suy giảm này làm yếu chức năng nội mô, chậm quá trình trao đổi chất và tăng tình trạng viêm nhiễm.

Bác sĩ Sood giải thích: "Ngồi lâu dẫn đến rối loạn chức năng nội mô, rối loạn chuyển hóa lipid và glucose. Nguy cơ tim mạch vẫn tăng ngay cả ở những người thường xuyên tập thể dục".

Giấc ngủ kém

Ngủ ít hơn sáu tiếng mỗi đêm thường xuyên làm gián đoạn quá trình giảm huyết áp tự nhiên của cơ thể vào ban đêm. Điều này khiến cơ thể luôn ở trong trạng thái căng thẳng kéo dài.

Bác sĩ lưu ý: "Ngủ ít làm tăng hoạt động của hệ thần kinh giao cảm. Điều này làm tăng nồng độ cortisol và căng thẳng mạch máu, góp phần gây tăng huyết áp và nguy cơ mắc bệnh tim lâu dài".

Căng thẳng mãn tính

Căng thẳng kéo dài khiến nồng độ cortisol luôn ở mức cao, gây ra nhiều tác hại như tăng viêm nhiễm và tổn thương nội mô. Theo thời gian, tình trạng này thúc đẩy kháng insulin và tích tụ mảng bám không ổn định trong động mạch. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến bệnh tim mạch tiến triển nhanh hơn.

Thực phẩm siêu chế biến

Chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn gây ra tình trạng kháng insulin, tăng stress oxy hóa và tạo điều kiện hình thành mảng bám. Những thực phẩm này thường thúc đẩy tình trạng viêm mãn tính và gây tổn thương mạch máu nghiêm trọng.

Bác sĩ Sood cho biết: "Những thực phẩm này thường thúc đẩy rối loạn lipid máu và rối loạn chức năng nội mô. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho sự tích tụ mảng bám và tổn thương mạch máu".

Bỏ qua huyết áp và cholesterol

Huyết áp cao thường được gọi là "kẻ giết người thầm lặng" vì gây hại âm thầm mà không có triệu chứng rõ rệt. Đồng thời, cholesterol LDL tích tụ trong thành động mạch sẽ dần hình thành mảng xơ vữa.

Việc bỏ qua kiểm tra sức khỏe định kỳ khiến những nguy cơ này không được phát hiện sớm. Bác sĩ khẳng định cả hai yếu tố này cùng nhau đẩy nhanh quá trình xơ vữa động mạch, làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ.