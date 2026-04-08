Chiến sự Trung Đông ngày 40: Ông Trump đình chỉ tấn công Iran trong 2 tuần; Thực địa vẫn nóng khó lường 08/04/2026 05:48

Tình hình chiến sự tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Ông Trump đình chỉ tấn công Iran trong 2 tuần, hướng tới thỏa thuận hòa bình Trung Đông

Viết trên mạng xã hội Truth Social chiều 7-4 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ tạm dừng các cuộc không kích và tấn công nhằm vào Iran trong vòng 2 tuần, trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán đang đạt tiến triển đáng kể.

Theo tuyên bố của ông Trump, quyết định này được đưa ra sau các cuộc trao đổi với Thủ tướng Pakistan - ông Shehbaz Sharif và Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan Asim Munir. Hai nhân vật từ Pakistan đã đề nghị Mỹ hoãn hành động quân sự nhằm tạo điều kiện cho giải pháp ngoại giao.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Đổi lại, Washington đặt điều kiện Iran phải mở lại eo biển Hormuz “một cách hoàn toàn, ngay lập tức và an toàn”. Đây là tuyến hàng hải chiến lược, có ý nghĩa sống còn đối với dòng chảy năng lượng toàn cầu.

Ông Trump nhấn mạnh việc đình chỉ tấn công sẽ tạo ra “lệnh ngừng bắn hai chiều”, đồng thời cho biết Mỹ đã “hoàn thành và vượt tất cả các mục tiêu quân sự” đề ra. Theo ông, các bên hiện đã tiến rất gần tới một thỏa thuận mang tính quyết định về hòa bình lâu dài với Iran cũng như ổn định tại Trung Đông.

Nhà Trắng xác nhận đã nhận được đề xuất gồm 10 điểm từ phía Tehran và đánh giá đây là “cơ sở khả thi” để tiếp tục đàm phán. Phần lớn các bất đồng trước đây giữa Mỹ và Iran được cho là đã được thu hẹp đáng kể.

Tổng thống Mỹ bày tỏ tin tưởng khoảng thời gian hai tuần sẽ đủ để hoàn tất và chính thức hóa thỏa thuận. Ông cũng gọi đây là “vinh dự” khi một vấn đề kéo dài nhiều năm tại Trung Đông đang tiến gần tới hồi kết.

Một quan chức Nhà Trắng nói với CNN rằng Israel sẽ tham gia lệnh ngừng bắn hai tuần do ông Trump công bố, trong đó tạm dừng không kích Iran trong thời gian đàm phán.

Trước đó không lâu, theo hãng tin Al Jazeera, Pakistan đã đưa ra lời kêu gọi khẩn tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, đề nghị lùi hạn chót đạt thỏa thuận với Iran thêm 2 tuần. Pakistan đồng thời giục Tehran mở lại eo biển Hormuz trong cùng khoảng thời gian, với lý do các nỗ lực ngoại giao đang có tiến triển.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 7-4, Thủ tướng Pakistan - ông Shehbaz Sharif viết: “Các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt giải pháp hòa bình cho cuộc chiến đang diễn ra ở Trung Đông đang tiến triển ổn định, mạnh mẽ và đầy triển vọng, có thể mang lại kết quả thực chất trong tương lai gần”.

“Để ngoại giao có cơ hội phát huy hiệu quả, tôi tha thiết đề nghị Tổng thống Trump gia hạn thời hạn thêm hai tuần” - ông Sharif nói, đồng thời kêu gọi Iran mở hoàn toàn eo biển Hormuz trong cùng khoảng thời gian như một “thiện chí”.

Ông Sharif cũng kêu gọi tất cả các bên tham chiến thực hiện ngừng bắn trên toàn bộ các mặt trận trong hai tuần, nhằm tạo điều kiện cho ngoại giao đi đến chấm dứt chiến sự một cách dứt điểm, vì lợi ích của hòa bình và ổn định lâu dài trong khu vực.

Một quan chức cấp cao Iran nói với hãng tin Reuters rằng Tehran đang xem xét đề nghị này theo hướng tích cực.

Ở một diễn biến liên quan, chia sẻ với đài Fox News cùng ngày 7-4, ông Trump cho biết Nhà Trắng đang tiến hành các cuộc “đàm phán căng thẳng” liên quan đến cuộc chiến với Iran.

Theo một báo cáo của đài CNN, dẫn nguồn tin từ khu vực Trung Đông, cho biết “một số tín hiệu tích cực từ cả hai phía có thể sớm xuất hiện”, đồng thời nhận định thỏa thuận có thể được chốt ngay trong đêm 7-4 (giờ Mỹ).

Thực địa nóng, Israel cảnh báo nguy cơ hỏa lực gia tăng

Ngày 7-4, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nhận định khả năng các đợt tấn công nhằm vào Israel có thể gia tăng trong những giờ tới, theo tờ The Times of Israel.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel, đánh giá này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng nhanh chóng. Quân đội Israel khẳng định đã sẵn sàng cho cả 2 kịch bản phòng thủ và tấn công, đồng thời cho biết sẽ cập nhật ngay lập tức nếu có thay đổi trong hướng dẫn an ninh của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa.

Dù cảnh báo nguy cơ hỏa lực gia tăng, IDF cho biết hiện chưa có “thông tin tình báo cụ thể” cho thấy Iran đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn hơn.

Quân đội Israel chưa yêu cầu người dân phải ở gần các hầm trú ẩn, dù vẫn khuyến nghị theo dõi sát các thông báo tiếp theo.

Cây cầu đường sắt được cho là trúng đòn không kích của Israel gần Amin Abad (Iran) ngày 7-4. Ảnh: X

Ở chiều ngược lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đã phát động làn sóng chiến dịch quân sự thứ 99 trong ngày 7-4, nhằm vào các mục tiêu có liên hệ với Mỹ và Israel trên khắp khu vực Tây Á, để đáp trả các cuộc tấn công gần đây vào hạ tầng năng lượng của Iran.

Trong khi đó, lực lượng Hezbollah tuyên bố đã tiến hành nhiều đợt tấn công nhằm vào các vị trí của Israel, theo Al Jazeera.

Nhóm này cho biết đã “pháo kích các mục tiêu của đối phương” tại al-Adisa, al-Taybeh và Markaba, đồng thời tấn công một căn cứ ở miền nam Lebanon. Hezbollah cũng nói đã phóng rocket vào các khu định cư Katzrin và al-Malikiyah, cũng như nhắm vào các vị trí khác tại Maroun al-Ras và Ainata.

Cùng thời điểm, một số quốc gia vùng Vịnh cho biết đã kích hoạt các hệ thống phòng thủ để đối phó với các mối đe dọa từ tên lửa và thiết bị bay không người lái.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) thông báo các tiếng nổ lớn được ghi nhận trên khắp lãnh thổ là kết quả của các hoạt động đánh chặn đang diễn ra, theo đài CNN.

Qatar cho biết đã đánh chặn thành công một vụ tấn công tên lửa nhằm vào lãnh thổ nước này, trong khi Bahrain đã kích hoạt còi báo động, kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn.