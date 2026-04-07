Iran tuyên bố tấn công trung tâm hóa dầu lớn nhất thế giới ở Saudi Arabia 07/04/2026 21:54

(PLO)- Iran tuyên bố tấn công các cơ sở hóa dầu ở khu công nghiệp Jubail, nơi đặt các liên doanh trị giá hàng tỉ USD giữa tập đoàn dầu khí Saudi Arabia và phương Tây và được xem là một trong những trung tâm hóa dầu lớn nhất thế giới.

Ngày 7-4, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công các cơ sở hóa dầu tại khu công nghiệp Jubail (Saudi Arabia), cho biết đây là hành động đáp trả các đợt không kích trước đó của Israel vào cơ sở hóa dầu Shiraz của Iran.

Jubail là khu công nghiệp lớn nhất của Saudi Arabia và là một trong những trung tâm hóa dầu lớn nhất thế giới. Ở Jubail tập trung nhiều dự án liên doanh trị giá hàng tỉ USD giữa tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco, công ty hóa dầu SABIC và các tập đoàn năng lượng phương Tây.

Cháy lớn tại các cơ sở hóa dầu quan trọng ở khu công nghiệp Jubail (Saudi Arabia) ngày 7-4. Ảnh: X

IRGC cho biết họ đã nhắm vào các công ty Mỹ tại Jubail bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV), trong đó có Sadara, ExxonMobil và Dark Chemical, theo hãng tin Al Jazeera.

Lực lượng này cũng nói đã tấn công một tổ hợp hóa dầu tại Juaymah, được cho là thuộc công ty Shourdan Phillips (Mỹ).

Video ghi lại cảnh được cho là IRGC tung đòn không kích thứ 99 nhằm vào các mục tiêu Mỹ và Israel. Nguồn: RT

Ngoài ra, theo đài RT, IRGC cũng gửi thông điệp tới các đối tác khu vực của Mỹ: “Cho đến hôm nay, chúng tôi đã thể hiện sự kiềm chế rất lớn trong việc lựa chọn mục tiêu trả đũa, nhưng giờ đây mọi cân nhắc đó đã bị loại bỏ".

“Mỹ và các đồng minh sẽ bị tước nguồn dầu khí của khu vực trong nhiều năm" - RT dẫn tuyên bố IRGC.

Các quan chức Iran trước đó nhiều lần cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các nhà máy điện và cầu cống của nước này sẽ vấp phải đòn trả đũa tương tự, nhắm vào hạ tầng trên khắp khu vực.

Iran ra tuyên bố trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt thời hạn đến tối 7-4 (giờ Mỹ, tức sáng 8-4 theo giờ VN) buộc Iran phải mở eo biển Hormuz, nếu không sẽ đối mặt các cuộc tấn công leo thang.