Sứ mệnh Artemis II lập kỷ lục mới về khoảng cách với Trái đất 07/04/2026 10:06

(PLO)- Bốn phi hành gia của sứ mệnh Artemis II của NASA đã bay tới điểm xa nhất trong không gian mà con người từng đạt tới.

Ngày 6-4, bốn phi hành gia của sứ mệnh Artemis II của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã bay tới điểm xa nhất trong không gian mà con người từng đạt tới, theo hãng tin Reuters.

Các phi hành gia NASA gồm Reid Wiseman, Victor Glover và Christina Koch, cùng với phi hành gia Jeremy Hansen của Cơ quan Vũ trụ Canada đã vượt qua kỷ lục khoảng cách 248.655 dặm (hơn 400 km) tính từ Trái Đất do Apollo 13 thiết lập vào năm 1970.

Hiện tàu Orion thuộc sứ mệnh Artemis II đã bay xa hơn kỷ lục cũ hơn 6.400 km, đạt khoảng cách tối đa 252.757 dặm (gần 407.000 km) so với Trái Đất. Đây là một cột mốc quan trọng, cho thấy NASA đang tiến gần hơn tới mục tiêu đưa con người quay lại Mặt Trăng và trong tương lai là bay tới sao Hỏa.

Ảnh phi hành gia của sứ mệnh Artemis II do NASA đăng tải ngày 6-4. Ảnh: NASA

Phát biểu sau cột mốc này, một phi hành gia của sứ mệnh Artemis II đã tri ân các thế hệ nhà thám hiểm đi trước.

“Chúng tôi đã vượt qua khoảng cách xa nhất mà con người từng rời khỏi hành tinh Trái Đất. Chúng tôi làm điều đó để tôn vinh những nỗ lực và thành tựu phi thường của các thế hệ đi trước trong lĩnh vực thám hiểm không gian” - thành viên phi hành đoàn nói.

Phi hành gia này cũng cho biết hành trình vẫn chưa kết thúc.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến xa hơn nữa vào không gian trước khi Trái Đất kéo chúng tôi trở về với những gì thân thuộc” - vị phi hành gia nói, đồng thời khuyến khích các nhà thám hiểm trong tương lai “hãy đảm bảo kỷ lục này sẽ không tồn tại quá lâu”.

NASA dự kiến sẽ tiếp tục cập nhật khi phi hành đoàn hoàn thành sứ mệnh, vốn được xem là bước đi then chốt mở đường cho các chuyến hạ cánh xuống Mặt Trăng trong tương lai thuộc chương trình Artemis.

NASA đã phóng tàu Orion thuộc sứ mệnh Artemis II – chuyến bay có người lái quanh Mặt Trăng đầu tiên sau hơn 50 năm – vào ngày 1-4. Trong hành trình kéo dài 10 ngày, các phi hành gia sẽ bay vòng quanh Mặt Trăng và trở về Trái Đất trong khoang Orion.

Orion dự kiến bay quanh Mặt Trăng vào ngày 6-4.