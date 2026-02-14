VIDEO: Tên lửa đẩy SpaceX đưa 4 phi hành gia Mỹ, Pháp, Nga lên Trạm vũ trụ ISS 14/02/2026 07:18

(PLO)- Tên lửa đẩy SpaceX Falcon 9 đưa 4 phi hành gia thuộc sứ mệnh Crew-12 lên Trạm vũ trụ quốc tế ISS, thay thế phi hành đoàn đã về Trái Đất sớm hồi tháng 1 vì lý do sức khoẻ.

Tên lửa đẩy Falcon 9 do công ty hàng không vũ trụ tư nhân SpaceX của tỉ phú Mỹ Elon Musk chế tạo đã được phóng vào ngày 13-2, đưa 4 phi hành gia lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS), theo hãng tin Reuters.

Tên lửa đẩy SpaceX Falcon 9 gồm 2 tầng, mang theo khoang tàu vũ trụ Crew Dragon tự hành có tên gọi "Freedom", được phóng đi vào khoảng 5 giờ 15 phút sáng 13-2 (giờ địa phương, tức 5 giờ 15 phút chiều cùng ngày theo giờ Việt Nam) từ trạm không gian Cape Canaveral ở bang Florida (Mỹ).

Dự kiến, 4 thành viên phi hành đoàn Crew-12 – gồm 2 phi hành gia Mỹ, 1 đến từ Pháp và 1 đến từ Nga – sẽ tới Trạm vũ trụ quốc tế ISS vào chiều 14-2, sau khi tên lửa đẩy hoàn thành hành trình 34 giờ bay, tiếp cận trạm thí nghiệm trên quỹ đạo cách mặt đất khoảng 420 km.

Tên lửa đẩy SpaceX Falcon 9 đưa 4 phi hành gia của sứ mệnh Crew-12 lên Trạm vũ trụ quốc tế ISS hôm 13-2. Nguồn: NASA

Sứ mệnh không gian này được đặt tên là Crew-12, đánh dấu lần thứ 12 Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) sử dụng tên lửa đẩy của SpaceX phóng các khoang tàu vũ trụ tự hành để đưa người vào không gian.

Liên lạc qua radio với trung tâm điều khiển bay, người dẫn đầu phi hành đoàn của sứ mệnh Crew-12 - nữ phi hành gia kỳ cựu 48 tuổi người Mỹ Jessica Meir bày tỏ sự biết ơn đối với toàn bộ đội ngũ đã làm việc để chuẩn bị cho chuyến bay và thể hiện quyết tâm “sẵn sàng cho hành trình phía trước”.

Trong 1 tháng qua, 3 phi hành gia – gồm 1 người Mỹ và 2 người Nga – đang duy trì hoạt động của Trạm vũ trụ quốc tế ISS sau khi một nhóm chuyên gia được đưa về Trái Đất sớm hơn dự kiến do một thành viên bị bệnh.