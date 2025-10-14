VIDEO: SpaceX phóng thử thành công phiên bản 2 của tên lửa Starship mạnh nhất thế giới 14/10/2025 10:18

(PLO)- Sau thành công trong vụ phóng thử phiên bản 2 lần này, SpaceX sẽ phát triển và trình làng phiên bản cải tiến hơn nữa của tên lửa Starship vào năm 2026.

Ngày 13-10, công ty SpaceX của tỉ phú Mỹ Elon Musk đã phóng thử thành công phiên bản thứ 2 của tên lửa Starship, theo đài CNN.

Vụ phóng được thực hiện vào đêm 13-10 (giờ địa phương) từ bãi phóng Starbase ở miền nam bang Texas (Mỹ), bên bờ vịnh Mexico.

Toàn bộ vụ phóng được phát trực tiếp trên các nền tảng trực tuyến. Tỉ phú Elon Musk cũng có mặt cùng đội ngũ kỹ sư của SpaceX trong buổi phát trực tiếp.

Khoảnh khắc tên lửa Starship được phóng lên trong buổi thử nghiệm ngày 13-10. Nguồn: X/SpaceX

Một trong những mục tiêu của vụ thử này là mô phỏng quá trình triển khai các vệ tinh internet Starlink. Các thiết bị mô phỏng này sẽ không ở lại trong không gian mà rơi xuống Ấn Độ Dương, giống như tầng đẩy của Starship.

Trong số các loại tên lửa không gian từng được con người chế tạo, Starship là tên lửa lớn nhất, có chiều dài tới 122 m, và mạnh nhất. Tên lửa có lực đẩy tương đương 64 chiếc máy bay Boeing 747 và gấp đôi tên lửa Saturn V được Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) dùng trong sứ mệnh Apollo đổ bộ lên Mặt Trăng.

Tên lửa Starship là một tổ hợp gồm tầng đẩy Super Heavy ở dưới và tàu vũ trụ Starship ở phần trên. Trong quá trình bay, tàu vũ trụ Starship sẽ tách khỏi tầng đẩy, tự kích hoạt động cơ riêng và tiếp tục bay vào vũ trụ.

Tàu vũ trụ Starship (tầng trên của tên lửa Starship) rơi an toàn xuống Ấn Độ Dương. Nguồn: X/SpaceX

Trong buổi phóng thử ngày 13-10, tầng đẩy Super Heavy đã đạt mục tiêu đề ra, không bị rơi ngoài kế hoạch hay phát nổ. Các kỹ sư SpaceX đã vui mừng hò reo khi Super Heavy rơi tương đối an toàn xuống vùng Mexico.

Bộ phận tàu vũ trụ Starship đã tách khỏi tầng đẩy, di chuyển theo đúng kế hoạch với tốc độ hơn 25.000 km/giờ theo quỹ đạo định sẵn, trước khi rơi xuống Ấn Độ Dương sau khoảng 1 giờ.

Bãi phóng Starbase hôm 13-10, khi chuẩn bị cho buổi phóng thử phiên bản 2 của tên lửa Starship. Ảnh: X/SpaceX

Đây là lần thứ hai phiên bản 2 của tên lửa Starship được phóng thử thành công. Đây cũng là lần cuối cùng phiên bản này được phóng thử vì SpaceX đã lên kế hoạch ra mắt phiên bản thứ 3 của tên lửa Starship trong các buổi phóng thử trong năm 2026.

Trước đó, phiên bản đầu tiên của tên lửa Starship đã được thử nghiệm thành công năm 2023 và 2024. Phiên bản thứ 2 bắt đầu được thử nghiệm từ đầu năm 2025 và đã được phóng thành công hôm 26-8.