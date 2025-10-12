VIDEO: Trung Quốc phóng tên lửa đẩy nhiên liệu rắn Gravity-1 lớn nhất thế giới từ giữa biển 12/10/2025 09:15

(PLO)- Trung Quốc phóng thành công tên lửa đẩy nhiên liệu rắn lớn nhất thế giới Gravity-1 từ tàu nổi chuyên dụng trên biển Hoàng Hải, mang theo 3 vệ tinh lên quỹ đạo.

Ngày 11-10, Trung Quốc đã phóng thành công tên lửa đẩy Gravity-1 từ một tàu nổi chuyên dụng trên biển Hoàng Hải, mang theo 3 vệ tinh nhân tạo lên quỹ đạo, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Vụ phóng do Trung tâm Phóng vệ tinh Thái Nguyên – một đơn vị thuộc lực lượng không gian vũ trụ của quân đội Trung Quốc – thực hiện lúc 10 giờ 20 phút sáng 11-10 (tức 9 giờ 20 phút sáng cùng ngày, theo giờ Việt Nam) ở ngoài khơi TP Hải Dương (tỉnh Sơn Đông).

Tên lửa đẩy Gravity-1 được phóng từ tàu chuyên dụng trên biển Hoàng Hải hôm 11-10. Nguồn: X/Li Zexin

Gravity-1 là sản phẩm do OrienSpace – công ty tư nhân trong lĩnh vực hàng không vũ trụ vì mục đích thương mại chỉ mới được thành lập năm 2020 – phát triển. Đây được ghi nhận là tên lửa đẩy nhiên liệu rắn lớn nhất thế giới.

Theo ông Từ Quốc Quang – kiến trúc sư trưởng trong quá trình phát triển Gravity-1, tên lửa đẩy này có thể mang tải trọng 6,5 tấn ở quỹ đạo Trái Đất tầm thấp hoặc 4,2 tấn khi lên quỹ đạo đồng bộ Mặt Trời ở độ cao xấp xỉ 500 km, có thể mang tới 10 vệ tinh cùng lúc.

Vụ phóng hôm 11-10 đã đưa 1 vệ tinh quan sát góc rộng và 2 vệ tinh thử nghiệm lên quỹ đạo đồng bộ Mặt Trời một cách thành công, đánh dấu sứ mệnh thành công thứ hai mà loại tên lửa đẩy này thực hiện.

Phóng viên quốc tế choáng ngợp trước vụ phóng tên lửa đẩy Gravity-1 trên biển Hoàng Hải hôm 11-10. Nguồn: RT

Trước đó, tên lửa đẩy Gravity-1 đã được phóng từ ngoài khơi TP Hải Dương vào ngày 11-1-2024, mang theo 3 vệ tinh lên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp.

Ông Từ nhận xét rằng so với sứ mệnh năm 2024, vụ phóng Gravity-1 hôm 11-10 cho thấy sự cải thiện đáng kể về chất lượng, độ ổn định và tính nhất quán, củng cố mức độ tin cậy của dòng tên lửa đẩy này.