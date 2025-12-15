Các ông Trump, Netanyahu, Obama...lên tiếng sau vụ xả súng kinh hoàng nhằm vào người Do Thái ở Úc 15/12/2025 08:00

(PLO)- Nhiều lãnh đạo thế giới đồng loạt lên án và chia sẻ sự đoàn kết với Úc sau vụ xả súng kinh hoàng nhằm vào người Do thái tại bãi biển Bondi ở Sydney, khiến 65 người thương vong.

Lãnh đạo nhiều quốc gia trên thế giới đã lên tiếng bày tỏ sự phẫn nộ và đau xót trước vụ tấn công khủng bố xảy ra tại bãi biển Bondi (TP Sydney, bang New South Wales, Úc) nhằm vào cộng đồng người Do thái, khiến 65 người thương vong, theo tờ The Guardian.

. Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu cho biết ông đã gửi thư cho người đồng cấp Úc Anthony Albanese từ tháng 8, cảnh báo rằng quyết định của Canberra công nhận Nhà nước Palestine “đổ thêm dầu vào ngọn lửa bài Do Thái, tiếp tay cho những kẻ đe dọa người Do Thái tại Úc và khuyến khích làn sóng thù hằn đang lan rộng trên đường phố của các vị”.

Ông Netanyahu chỉ trích chính quyền Canberra không làm gì để “ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa bài Do Thái tại Úc”.

Một người đàn ông bị thương được lực lượng cứu hộ đưa lên cáng chuyển tới bệnh viện sau vụ xả súng tại bãi biển Bondi. Ảnh: Saeed KHAN/AFP

“Chúng tôi lo lắng cho người dân của mình, cho sự an toàn của chúng tôi, và chúng tôi sẽ không im lặng. Chúng tôi chiến đấu chống lại những kẻ tìm cách tiêu diệt chúng tôi” - ông Netanyahu nói.

Ông Albanese từ chối bình luận trực tiếp về lời chỉ trích của ông Netanyahu.

. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ tiếc thương trước vụ tấn công nhằm vào cộng đồng Do Thái tại bãi biển Bondi. Vị Tổng thống Mỹ gọi đây là “một cuộc tấn công khủng khiếp”.

Ông Trump nhận định vụ xả súng nhằm vào lễ mừng Hanukkah tại bãi biển Bondi ở Sydney là một hành vi bài Do Thái rõ ràng.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng Washington lên án mạnh mẽ vụ tấn công.

“Chủ nghĩa bài Do Thái không có chỗ đứng trên thế giới này. Chúng tôi cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ tấn công kinh hoàng, cho cộng đồng Do Thái và cho người dân Úc” - ông Rubio nói.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông và phu nhân Michelle đang cầu nguyện cho các gia đình có người thân thiệt mạng.

“Với tất cả những ai đang thắp nến tối nay, mong ánh sáng của cây đèn menorah (đèn bảy ngọn) sẽ soi sáng những khoảnh khắc tăm tối nhất của bạn” - ông Obama viết trên mạng xã hội X.

. Thủ tướng Anh Keir Starmer nói rằng vụ việc này “vô cùng đau lòng”.

“Vương quốc Anh xin gửi lời chia buồn và những suy nghĩ sâu sắc tới tất cả những người bị ảnh hưởng từ vụ tấn công kinh hoàng tại bãi biển Bondi” - ông Starmer nói.

Vua Charles cho biết ông và Hoàng hậu Camilla “bàng hoàng và đau buồn trước vụ tấn công khủng bố bài Do Thái khủng khiếp này”.

“Trái tim chúng tôi hướng về tất cả những người bị ảnh hưởng nặng nề, bao gồm cả các sĩ quan cảnh sát bị thương khi bảo vệ cộng đồng của mình… Trong những thời khắc đau thương, người Úc luôn đoàn kết với tinh thần kiên cường. Tôi tin rằng tinh thần cộng đồng và tình yêu tỏa sáng mạnh mẽ tại Úc - cũng như ánh sáng của lễ Hanukkah - sẽ luôn chiến thắng bóng tối của cái ác” - Nhà Vua nói.

Người dân thắp nến tại Tel Aviv (Israel) để bày tỏ đoàn kết với các nạn nhân trong cộng đồng Do Thái sau vụ xả súng ở bãi biển Bondi ngày 14-12. Ảnh: AFP

. Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon cho biết ông bị sốc trước những hình ảnh đau lòng tại Bondi, “một nơi mà người New Zealand ghé thăm mỗi ngày”.

“Tâm trí của tôi, cũng như của toàn thể người dân New Zealand, hướng về các nạn nhân. Úc và New Zealand không chỉ là bạn bè, chúng ta là một gia đình” - ông Luxon nói.

. Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky tuyên bố: “Ukraine sát cánh cùng Úc trước vụ tấn công khủng bố tàn bạo nhắm vào cộng đồng Do Thái đúng vào thời điểm bắt đầu lễ Hanukkah. Khủng bố và hận thù không bao giờ được phép chiến thắng, chúng phải bị đánh bại ở mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh”.

. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres viết trên X cho biết vô cùng kinh hoàng và lên án vụ tấn công chết người, tàn ác hôm nay nhằm vào các gia đình Do Thái đang tụ họp tại Sydney để mừng lễ Hanukkah.

“Trái tim tôi hướng về cộng đồng Do Thái trên toàn thế giới trong ngày đầu tiên của Hanukkah, một lễ hội tôn vinh phép màu của hòa bình và ánh sáng chiến thắng bóng tối” - ông Guterres viết.