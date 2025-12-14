NÓNG: Xả súng nhắm vào người Do Thái ở Sydney, 10 người thiệt mạng 14/12/2025 17:32

(PLO)- Hai tay súng đã xả súng vào đám đông người Do Thái ở bãi biển Bondi (TP Sydney, Úc), 10 người thiệt mạng bao gồm một nghi phạm, 12 người bị thương; nghi phạm còn lại đã bị bắt.

Cảnh sát thông báo ít nhất 10 người được xác nhận đã chết trong vụ xả súng xảy ra chiều 14-12 gần một buổi tụ tập của người Do Thái tại bãi biển Bondi (TP Sydney, bang New South Wales, Úc), theo đài ABC (Úc).

Theo thông tin ban đầu từ Cảnh sát New South Wales, có hai đối tượng đã nổ súng vào đám đông tập trung tại bãi biển Bondi mừng lễ Chanukah – lễ hội ánh sáng kéo dài 8 ngày của người Do Thái.

Hiện trường vụ xả súng ở bãi biển Bondi (TP Sydney) chiều 14-12. Ảnh: ABC

9 nạn nhân được xác nhận đã thiệt mạng. Một trong hai tay súng bị tiêu diệt, đối tượng còn lại đã bị khống chế và bắt giữ nhưng chưa có cập nhật tình trạng sức khoẻ. 12 người, bao gồm 2 sĩ quan cảnh sát, bị thương và đã được đưa tới bệnh viện.

Cảnh sát còn phát hiện vật thể nghi là một thiết bị nổ tự chế gần hiện trường vụ xả súng và đang nỗ lực vô hiệu hoá nó.

Chưa có thông tin về danh tính 2 nghi phạm.

Một nhân chứng kể lại rằng ban đầu bà và mọi người ở bãi biển Bondi nghĩ tiếng súng là tiếng pháo hoa nổ, nhưng sau khi phát hiện các tay súng mọi người bắt đầu “chạy tán loạn”.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese ngay sau khi nhận được thông tin đã ra tuyên bố mô tả cảnh tượng ở Bondi là “thật kinh hoàng và đau lòng”. Ông Albanese cho biết chính phủ Úc và chính quyền bang New South Wales đang phối hợp xử lý vụ việc và kêu gọi người dân theo dõi thông tin từ cảnh sát.

Thủ hiến bang New South Wales - ông Chris Minns gọi “những thông tin và hình ảnh từ Bondi tối nay thực sự rất đáng lo ngại” và kêu gọi người dân tuân theo các hướng dẫn và khuyến cáo của cảnh sát.