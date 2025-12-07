Kinh hoàng nổ súng trong quán rượu lậu ở Nam Phi, 12 người thiệt mạng 07/12/2025 06:52

(PLO)- Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng, khiến 10 người thiệt mạng tại chỗ, nhưng phải 1 giờ rưỡi sau đó mới được báo cáo tới cảnh sát; 2 người khác tử vong tại bệnh viện.

Ngày 6-12, một vụ nổ súng đã xảy ra tại quán rượu lậu bên trong một nhà trọ gần thủ đô hành chính Pretoria của Nam Phi, giết chết 12 người, bao gồm một bé trai 3 tuổi và hai trẻ chưa thành niên, theo hãng tin AFP.

Người phát ngôn Lực lượng Cảnh sát Nam Phi - bà Athlenda Mathe “xác nhận rằng tổng cộng 25 người đã bị bắn” tại một shebeen – tức quán rượu bất hợp pháp – bên trong một nhà trọ ở tại thị trấn Sausville, cách trung tâm Pretoria khoảng 18 km về phía tây.

Bà Mathe cho biết vụ xả súng xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng 6-12 (giờ địa phương, tức 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam) nhưng mãi tới 1 giờ rưỡi sau đó, vụ việc mới được trình báo với cảnh sát. Ba tay súng được cho là đã nhắm vào một nhóm đàn ông đang uống rượu tại shebeen này.

Vụ việc khiến 10 người thiệt mạng tại chỗ và 2 người tử vong dù đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Trong số nạn nhân này có một bé trai 3 tuổi, một thiếu niên 12 tuổi và một thiếu nữ 16 tuổi.

Lực lượng an ninh và y tế bên ngoài nhà trọ - nơi xảy ra vụ nổ súng làm 12 người chết ở thị trấn Sausville (Nam Phi) hôm 6-12. Ảnh: TIMESLIVE

Cảnh sát cho biết động cơ vụ việc vẫn chưa được làm rõ và lực lượng này đang nỗ lực xác định danh tính và truy lùng 3 đối tượng nổ súng. Chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ.

Bà Mathe nhấn mạnh rằng Nam Phi đang “gặp phải thách thức nghiêm trọng” liên quan các cơ sở kinh doanh rượu bất hợp pháp kiểu shebeen – nơi xảy ra hầu hết các vụ xả súng hàng loạt tại nước này. Trong nhiều vụ việc, “ngay cả những người vô tội cũng bị cuốn vào vòng xoáy”.

Vụ việc hôm 6-12 là vụ mới nhất trong một loạt các vụ xả súng hàng loạt gây chấn động Nam Phi – đất nước có 63 triệu dân nhưng là một trong những quốc gia có tỷ lệ giết người cao nhất thế giới.

Các vụ xả súng diễn ra phổ biến và thường liên quan bạo lực băng đảng và rượu bia. Bất chấp việc Nam Phi có quy định tương đối nghiêm ngặt về sở hữu súng, vẫn còn rất nhiều người mua súng bất hợp pháp.

Người dân nói với tờ Sunday Times (TimesLIVE) rằng tội phạm đã hoành hành ở khu nhà trọ này trong nhiều năm, khiến cộng đồng địa phương luôn sống trong sợ hãi.

Theo dữ liệu của cảnh sát trong quý II và quý III của năm 2025, các vụ giết người trên khắp Nam Phi đã lấy đi sinh mạng của trung bình 63 người mỗi ngày. Đây là một trong những tỷ lệ giết người cao nhất thế giới.