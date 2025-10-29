Vang trời súng nổ Brazil truy quét băng đảng, 64 người thiệt mạng 29/10/2025 06:09

(PLO)- Cảnh sát bang Rio de Janeiro (Brazil) mở chiến dịch truy quét băng đảng tội phạm trước thềm hội nghị khí hậu Liên Hợp Quốc (COP30), ít nhất 64 người thiệt mạng.

Ngày 28-10, ít nhất 64 người đã thiệt mạng trong chiến dịch truy quét tội phạm đẫm máu nhất từ trước đến nay của cảnh sát bang Rio de Janeiro (Brazil), đài CNN dẫn nguồn lực lượng an ninh địa phương.

Thống đốc bang Rio de Janeiro - ông Claudio Castro xác nhận con số 64 người thiệt mạng, trong đó có 4 cảnh sát, một con số cao kỷ lục.

“Chúng tôi kiên quyết đối đầu chủ nghĩa khủng bố ma túy” - ông Castro nói, cho biết chiến dịch có sự tham gia của khoảng 2.500 nhân viên an ninh tại hai khu ổ chuột Alemao và Penha, gần sân bay quốc tế của Rio.

Thống đốc Castro cho biết số người thiệt mạng có thể còn tăng, do chiến dịch vẫn đang được tiến hành.

Video nhiều người ẩn nấp khi cảnh sát Rio de Janeiro (Brazil) mở chiến dịch truy quét tội phạm ngày 28-10. Nguồn: X

Các video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nhiều đám cháy bùng phát tại khu vực xảy ra đột kích, kèm theo tiếng súng nổ vang.

Nhà chức trách cho biết chiến dịch được triển khai nhằm “ngăn chặn sự mở rộng lãnh thổ” của băng đảng tội phạm Comando Vermelho - một trong những tổ chức tội phạm khét tiếng nhất Brazil.

Theo chính quyền bang, chiến dịch đã được lên kế hoạch hơn một năm, huy động hơn 2.500 cảnh sát quân sự và dân sự tham gia.

Ít nhất 81 nghi phạm đã bị bắt giữ. CNN cho biết 2 nghi phạm bị bắn trọng thương hiện đang được điều trị và bị canh giữ tại bệnh viện Penha.

Giới chức Rio de Janeiro thường xuyên mở các chiến dịch truy quét trong các khu ổ chuột (favela) để trấn áp tội phạm có tổ chức. Tuy nhiên, chiến dịch lần này là đẫm máu nhất trong lịch sử thành phố.

Tiếng súng vang rền khi cảnh sát Rio de Janeiro (Brazil) mở chiến dịch truy quét tội phạm ngày 28-10. Nguồn: X

Cảnh sát Rio de Janeiro thường tiến hành các chiến dịch quy mô lớn nhằm vào tội phạm có tổ chức trước thềm những sự kiện quốc tế quan trọng.

Thành phố này từng là nơi tổ chức Thế vận hội 2016, Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2024 và Hội nghị BRICS hồi tháng 7.

Tuần tới, Rio de Janeiro sẽ đăng cai Hội nghị Thị trưởng Toàn cầu C40 về chống biến đổi khí hậu, cùng Giải thưởng Earthshot do Thái tử William sáng lập - sự kiện có sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng như ca sĩ Kylie Minogue và tay đua F1 bốn lần vô địch thế giới Sebastian Vettel.

Các hoạt động này nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới Hội nghị Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP30), hội nghị thượng đỉnh khí hậu Liên Hợp Quốc sẽ diễn ra tại thành phố Belem, vùng Amazon, từ ngày 10 đến 21-11, theo hãng tin Reuters.