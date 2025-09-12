Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro bị kết án hơn 27 năm tù 12/09/2025 13:02

(PLO)- Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro bị kết án 27 năm và 3 tháng tù liên quan các vụ bạo lực sau cuộc bầu cử năm 2022.

Ngày 11-9, cựu Tổng thống Brazil – ông Jair Bolsonaro bị kết tội liên quan các vụ bạo lực sau cuộc bầu cử năm 2022. Theo đài CNN, 4 trong số 5 thẩm phán của Tòa án Tối cao Brazil đã bỏ phiếu kết tội ông Bolsonaro về cả 5 cáo buộc. Ông bị kết án 27 năm và 3 tháng tù giam.

Cụ thể, ông Bolsonaro bị kết tội âm mưu đảo chính, tham gia vào một tổ chức tội phạm có vũ trang, âm mưu xóa bỏ trật tự dân chủ của Brazil bằng vũ lực, thực hiện các hành vi bạo lực chống lại các cơ quan nhà nước và phá hoại tài sản công được bảo vệ.

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro vào tháng 2-2025. Ảnh: Sergio Lima/AFP

Các công tố viên cũng cáo buộc một phần của âm mưu đảo chính bao gồm kế hoạch có thể sử dụng chất nổ, vũ khí chiến tranh hoặc chất độc để ám sát Tổng thống Brazil – ông Luiz Inacio Lula da Silva, Phó Tổng thống Geraldo Alckmin và Thẩm phán Tòa án Tối cao Alexandre de Moraes.

Ông Bolsonaro và các bị cáo khác trong phiên tòa đã phủ nhận hành vi phạm tội. Luật sư của ông cũng cho biết sẽ kháng cáo bản án này.

Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva chưa bình luận về phán quyết.

Phản ứng sau phán quyết, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng phán quyết là "một điều khủng khiếp".

"Tôi nghĩ điều đó rất tệ cho Brazil" – ông nói.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết trên mạng xã hội X rằng tòa án đã "phán quyết bất công".

"Mỹ sẽ đáp trả tương xứng với cuộc săn phù thủy này" – ông viết.

Bộ Ngoại giao Brazil đã ra tuyên bố gọi bình luận của ông Rubio là một lời đe dọa "tấn công chính quyền Brazil và phớt lờ sự thật cũng như bằng chứng thuyết phục trong hồ sơ vụ án".