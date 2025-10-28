Thông điệp tinh tế từ món ăn trưa thủ tướng Nhật đãi Tổng thống Trump 28/10/2025 20:55

(PLO)- Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi dường như đã gửi thông điệp tinh tế khi đãi Tổng thống Trump món cơm Mỹ được phục vụ cùng thịt bò Mỹ và được chế biến rất hấp dẫn với nguyên liệu Nhật.

Trong buổi ăn trưa ngày 28-10, tân Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi đãi Tổng thống Mỹ Donald Trump món cơm với gạo xuất xứ từ Mỹ. Đây được coi là một thông điệp tinh tế mà Nhật muốn gửi tới Tổng thống Trump, theo tờ The New York Times.

Theo thông báo của Nhà Trắng, món cơm Mỹ được phục vụ cùng với thịt bò Mỹ và được chế biến rất hấp dẫn với nguyên liệu Nhật.

Sự lựa chọn cho bữa trưa này đã phá vỡ thông lệ ngoại giao thông thường là giới thiệu các nguyên liệu địa phương. Năm 2019, Thủ tướng Nhật khi đó là ông Shinzo Abe đã đưa ông Trump đến một nhà hàng Nhật phục vụ bít tết bò Wagyu. Vào năm 2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Fumio Kishida đã thưởng thức cá hồi, thịt gà, trái cây và rau củ từ nhiều vùng khác nhau của Nhật.

Ở Nhật, gạo là lương thực chính và là biểu tượng cho bản sắc quốc gia. Gần đây, gạo đã trở thành một vấn đề chính trị nội bộ nước này do tình trạng thiếu hụt gạo khiến giá cả tăng vọt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi tại Tokyo ngày 28-10. Ảnh: X/ SANAE TAKAICHI

Văn phòng của bà Takaichi dường như đã có tính toán khi đưa ra quyết định đãi ông Trump bằng cơm Mỹ nhằm thể hiện thiện chí với phía Mỹ trong cuộc gặp đầu tiên của bà với Tổng thống Trump, theo ông Rintaro Nishimura - cộng sự cấp cao tại Tokyo của công ty tư vấn kinh doanh Asia Group.

Ông Nishimura cho rằng động thái này dường như cũng báo hiệu cam kết của thủ tướng Nhật đối với các điều khoản của thỏa thuận thương mại mà Nhật đã đạt được với Mỹ hồi tháng 7, bao gồm điều khoản tăng nhập khẩu gạo từ Mỹ.

Còn Đại sứ Mỹ tại Nhật George Glass cho rằng Mỹ đã hiểu được thông điệp này và việc Nhật dùng gạo Mỹ đãi Tổng thống Mỹ cho thấy quan hệ đối tác Mỹ-Nhật đã lan tỏa mọi lĩnh vực.

Khi đàm phán thương mại về thuế đối ứng với Mỹ, các hạn chế nhập khẩu gạo của Nhật là một điểm nghẽn trong các cuộc đàm phán này. Tuy nhiên, cuối cùng Nhật đã đồng ý tăng 75% lượng gạo nhập khẩu từ Mỹ như một phần nhượng bộ để đổi lấy việc Mỹ giảm thuế đối ứng từ 24% xuống 15%. Việc Nhật nhập khẩu gạo là một giải pháp thay thế khi nguồn cung gạo nội địa đang bị thiếu hụt.

Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, Mỹ - nước xuất khẩu gạo lớn nhất sang Nhật, chiếm khoảng 5% lượng gạo tiêu thụ của nước này vào năm 2024.

Ông Takashi Kobayashi, một nhà bán lẻ gạo ở Tokyo, cho biết trong ẩm thực, việc sử dụng gạo Mỹ hay gạo Nhật không phải là vấn đề khi trong một món ăn đậm đà hương vị, rất khó phân biệt sự khác biệt giữa gạo Nhật cao cấp và gạo nhập khẩu.

"Việc thể hiện bà Takaichi đang cố gắng hợp tác với Mỹ không phải là một ý tưởng tồi. Chúng ta không nên làm Tổng thống Trump phật lòng”- ông Kobayashi nói.

Cùng với gạo Mỹ, cà tím từ TP Nara - quê hương của bà Takaichi, cũng được phục vụ trong bữa trưa, theo một bức ảnh chụp thực đơn do Đại sứ Mỹ Glass đăng tải trên mạng xã hội.