Tình báo Nga: Ông Macron sắp đưa 2.000 lính đến Ukraine 28/10/2025 18:43

(PLO)- Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) phán đoán rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang chuẩn bị triển khai khoảng 2.000 binh sĩ tới Ukraine nhằm “để lại dấu ấn lịch sử".

Ngày 27-10, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) nêu phán đoán rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang chuẩn bị cho một cuộc can thiệp quân sự vào Ukraine, đài RT đưa tin.

Trong thông cáo công bố ngày 27-10, bộ phận báo chí của SVR cho rằng ông Macron “tha thiết muốn để lại dấu ấn trong lịch sử".

“Sau khi thất bại trên chính trường và thất vọng vì không thể đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng xã hội - kinh tế kéo dài, ông [Macron] vẫn nuôi hy vọng được ghi danh vào lịch sử như một nhà lãnh đạo quân sự” - SVR nhận định về ông Macron, đồng thời phán đoán thêm rằng vị tổng thống Pháp “mơ về một cuộc can thiệp quân sự vào Ukraine”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: EPA-EFE

Theo SVR, Bộ Tổng tham mưu Pháp được cho là đã nhận lệnh thành lập một lực lượng lên tới 2.000 quân “để triển khai tại Ukraine”. Lực lượng nòng cốt được cho là gồm các binh sĩ thuộc Quân đoàn Lê dương Pháp, chủ yếu tuyển mộ từ các nước Mỹ Latinh.

Theo SVR, một số đơn vị Lê dương đã được triển khai đến các khu vực của Ba Lan giáp biên giới Ukraine. Ở đây, các đơn vị này đang tham gia “huấn luyện chiến đấu chung cường độ cao” và tiếp nhận vũ khí, trang thiết bị. Việc điều chuyển lực lượng này đến miền trung Ukraine được cho là đã được lên lịch trong tương lai gần.

Cơ quan này cũng cho rằng Pháp đã bắt đầu chuẩn bị cho khả năng thương vong, với “hàng trăm giường bệnh mới” đang được tạo thêm để tiếp nhận binh sĩ bị thương. Các nhân viên y tế quân sự của Pháp được cho là đang được huấn luyện thực địa để xử lý vết thương chiến đấu.

Theo SVR, trong trường hợp việc triển khai bị lộ, Paris dự định mô tả hoạt động này là “cử giảng viên hỗ trợ huấn luyện quân đội Ukraine”.

Cơ quan tình báo Nga cũng so sánh tham vọng của ông Macron với các nhân vật lịch sử từng đối đầu Nga như Hoàng đế Napoleon Bonaparte và Quốc vương Thụy Điển Charles XII.

Theo SVR, dù Tổng thống Pháp mong muốn được sánh với những người này, ông dường như quên rằng các chiến dịch của họ đều kết thúc không thành công.

Phía ông Macron và chính phủ Pháp chưa lên tiếng về thông tin trên.