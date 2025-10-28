Moscow: Nga vẫn sẵn sàng cho thượng đỉnh Trump-Putin 28/10/2025 05:41

(PLO)- Trợ lý của Tổng thống Nga - ông Yury Ushakov nói rằng Moscow sẵn sàng cho khả năng diễn ra thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Ngày 27-10, trợ lý của Tổng thống Nga - ông Yury Ushakov nói rằng Moscow đã sẵn sàng cho khả năng diễn ra thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo đài RT.

Khi được hỏi về thời điểm có thể diễn ra cuộc gặp cấp cao này, ông Ushakov từ chối đưa ra bất kỳ dự đoán nào.

“Hiện vẫn chưa có kế hoạch cụ thể, song có sự sẵn sàng về mặt nguyên tắc để tổ chức cuộc gặp, miễn là được các chuyên gia chuẩn bị trước” - ông Ushakov nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại bang Alaska (Mỹ) hồi tháng 8. Ảnh: WHITE HOUSE

Với câu hỏi rằng liệu cuộc gặp tiềm năng này có thể diễn ra trong năm nay hay không, ông Ushakov nói rằng ông không biết, nhưng lưu ý rằng hội nghị thượng đỉnh Putin - Trump ở Alaska hồi tháng 8 đã được chuẩn bị rất nhanh chóng.

Mỹ chưa bình luận về phát ngôn của trợ lý tổng thống Nga.

Ông Trump từng đề xuất tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với ông Putin tại thủ đô Budapest (Hungary) hồi đầu tháng này, và Moscow đã bày tỏ sẵn sàng tham dự.

Tuy nhiên, ý tưởng này đã bị nhà lãnh đạo Mỹ hủy bỏ chỉ vài ngày sau đó, khi ông Trump cho rằng “cảm giác như chúng ta sẽ không đạt được điều mình cần” và kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các cuộc giao tranh trên tiền tuyến xung đột Nga - Ukraine.

Những phát biểu này đánh dấu sự thay đổi rõ rệt trong giọng điệu của ông Trump, bởi trước đó tổng thống Mỹ từng kêu gọi đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện nhằm giải quyết xung đột, thay vì chỉ tạm thời ngừng giao tranh.