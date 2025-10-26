Nga tuyên bố bao vây hơn 10.000 lính Ukraine ở Kharkiv, Donetsk 26/10/2025 15:49

(PLO)- Các chỉ huy quân đội Nga báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng quân Moscow hiện bao vây hơn 10.000 binh sĩ Ukraine tại các mặt trận ở Kharkiv và Donetsk.

Ngày 26-10, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm sở chỉ huy quân đội Nga và được báo cáo rằng hơn 10.000 binh sĩ Ukraine bị lực lượng Nga bao vây tại các thành phố Kupyansk (tỉnh Kharkiv) và Krasnoarmeysk (Donetsk).

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết ông Putin đã họp với Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov và các chỉ huy cấp cao để nghe báo cáo về tình hình dọc tuyến giao tranh, đài RT đưa tin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm sở chỉ huy của quân đội Nga ngày 26-10. Ảnh: RT

Trong cuộc họp, ông Putin được thông tin rằng khoảng 5.000 binh sĩ Ukraine bị bao vây ở khu vực Kupyansk và 5.500 binh sĩ khác ở khu vực Krasnoarmeysk.

Theo báo cáo quân sự, lực lượng Moscow đã giành quyền kiểm soát được một điểm vượt sông Oskol, cắt đứt đường di chuyển của quân Ukraine.

Các lực lượng Moscow hiện đang nỗ lực kiểm soát TP Yampol và hiện đã giành được khoảng 70% TP Volchansk (ở Donetsk), theo RT.

Tổng cộng 31 tiểu đoàn Ukraine bị bao vây tại các khu vực Krasnoarmeysk và Dimitrov. Ông Peskov nói rằng Tổng thống Putin đã chúc mừng các binh sĩ vì thành công tại Kupyansk và kết quả chiến đấu ở các khu vực khác.

Trong cuộc họp, ông Putin chỉ đạo thực hiện loạt biện pháp để buộc các lực lượng Ukraine bị bao vây đầu hàng và giảm thiểu thương vong.

Phía Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.