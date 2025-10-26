Ông Rubio: Mỹ không đổi chính sách về Đài Loan để đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc 26/10/2025 07:05

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng Washington không nghĩ tới chuyện thay đổi chính sách về Đài Loan để đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Ngày 25-10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không từ bỏ chính sách lâu nay về Đài Loan để đạt được một thỏa thuận thương mại khi đàm phán với Trung Quốc, theo hãng tin Bloomberg.

“Nếu ai đó lo ngại rằng chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại có lợi để đổi lấy việc quay lưng với Đài Loan, thì xin nói rõ, không ai trong chính quyền nghĩ đến điều đó” - ông Rubio nói với các phóng viên trên chuyến bay từ Israel đến Qatar hôm 25-10.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Aaron Schwartz/CNP/ Bloomberg

Trước đó, khi được hỏi về chính sách của Mỹ đối với Đài Loan trên chuyên cơ Air Force One, ông Trump tỏ ra thận trọng: “Tôi không muốn bàn về vấn đề đó lúc này. Tôi không muốn làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn”.

Phía Trung Quốc chưa lên tiếng về thông tin trên.

Phát biểu của ông Rubio được đưa ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang thúc giục Mỹ điều chỉnh chính sách “một Trung Quốc”, yêu cầu Washington tuyên bố công khai rằng họ “phản đối độc lập Đài Loan”.

Ông Trump dự kiến gặp ông Tập tại Hàn Quốc vào ngày 30-10, bên lề khổ Hội nghị Cấp cao Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1.

Đài Loan từ lâu là điểm nóng nhạy cảm trong quan hệ Mỹ-Trung, vốn đã căng thẳng vì các vấn đề thương mại và công nghệ.

Bắc Kinh coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời với đại lục và tuyên bố có thể thống nhất bằng vũ lực nếu cần thiết.

Mỹ hiện là đối tác quốc phòng lớn nhất của Đài Bắc, dù ông Trump từng gợi ý rằng hòn đảo “nên trả phí bảo vệ” cho Washington.