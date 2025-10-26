Thủ tướng Takaichi điện đàm ông Trump, nhấn mạnh liên minh Mỹ-Nhật 26/10/2025 06:07

(PLO)- Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, tân Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi nói rằng việc củng cố liên minh Mỹ-Nhật là ưu tiên hàng đầu của Tokyo.

Ngày 26-10, tân Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi cho biết bà và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí củng cố liên minh Mỹ-Nhật trong cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai bên, theo tờ Kyodo News.

Cuộc trao đổi diễn ra sau khi hai nhà lãnh đạo đến Malaysia để tham dự hội nghị cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

“Chúng tôi đã nhất trí sẽ cùng nỗ lực nâng tầm liên minh lên một tầm cao mới. Tôi nói với ông ấy rằng việc củng cố liên minh Mỹ-Nhật là ưu tiên hàng đầu của chính quyền tôi trên mặt trận ngoại giao và an ninh” - bà Takaichi nói với báo giới.

Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi họp báo tại Malaysia ngày 25-10 sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: KYODO NEWS

Bà Takaichi cũng nói với ông Trump rằng “Nhật là một quốc gia rất quan trọng đối với chiến lược của Mỹ về Trung Quốc và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”.

Thủ tướng Nhật cho biết bà đã kêu gọi Tổng thống Trump hợp tác trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên bắt cóc công dân Nhật trong quá khứ, cũng như trong nỗ lực hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Bà Takaichi mô tả ông Trump là “một người rất sôi nổi, vui tính” và cho biết cuộc trao đổi giữa họ là “thẳng thắn và tích cực”.

Bà Takaichi nói thêm rằng bà đã nói với ông Trump rằng bà rất mong được gặp ông tại Tokyo. Đáp lại, Tổng thống Trump chúc mừng bà trở thành thủ tướng Nhật.

Ông Trump dự kiến đến Nhật vào ngày 27-10 trước khi sang Hàn Quốc để dự các cuộc đàm phán thương mại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Mỹ lâu nay vẫn kêu gọi Tokyo và các đồng minh khác tăng chi tiêu quốc phòng.

Trong bài phát biểu chính sách đầu tiên hôm 24-10, bà Takaichi cho biết Nhật sẽ chi 2% GDP cho quốc phòng trong năm tài khóa này, đạt được mục tiêu của chính phủ sớm hơn hai năm so với kế hoạch.